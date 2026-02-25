«Πυρά» κατά της ελληνικής Κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, ενω επικαλείται και δήλωση του αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου της Κύπρου για την Κάσο, που έγιναν σε τηλεοπτικό κανάλι της Ελλάδας. Είναι εκτός πραγματικότητας οι τοποθετήσεις Σαμαρά, ανέφεραν πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης.

Στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες του καθώς, όπως υποστηρίζει, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις του.

«Θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις. Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» λέει ο κ. Σαμαράς.

Διερωτάται ακολούθως «πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις».

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει ότι στη σύμβαση προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;», αναρωτιέται.

Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει, λέγοντας πως «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, δεν ολοκληρώθηκαν. Ο Υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι “το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”. Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;» για να καταλήξει, λέγοντας πως «αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά”».

Για τοποθετήσεις εκτός πραγματικότητας κάνουν λόγο πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης απαντώντας στα «πυρά» του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη συμφωνία που υπεγράφη με την εταιρεία Chevron.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. «Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία».

Παράλληλα, τονίζουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Αναφορικά με τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου στην Κάσο, πηγές της ελληνικές κυβέρνησης τονίζουν ότι «για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».

Πηγή: ΚΥΠΕ