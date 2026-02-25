Τη δημοσιοποίηση του πορίσματος σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, ζητά με ανακοίνωσή του το Volt.

«Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που κράτησε δύο χρόνια και αφορά τόσο σοβαρά ζητήματα είναι υποχρέωση, δεν είναι αθέμιτη παρέμβαση. Το Volt απαιτεί να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της έρευνας, όποιο κι αν είναι αυτό, πριν από τις εκλογές», σημεώνεται στην ανακοίνωση.

To Volt προσθέτει πως «η κοινωνία βράζει από τα φαινόμενα διαφθοράς και συγκάλυψης των σκανδάλων. Η πρόθεση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς να μην ανακοινώσει το πόρισμα της έρευνας, δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές και το δικαίωμα στην πληροφόρηση». Λέει ακόμη ότι ο πολίτης, πριν πάει στην κάλπη για να ψηφίσει πρέπει να είναι ενήμερος, «ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα τεράστιου δημόσιου ενδιαφέροντος».