Ολοκληρώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου των Βουλευτών Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Γιώργου Κουκουμά αναφορικά με τη θέσπιση αδικήματος υποκίνησης βίας και/ή αναπαραγωγής ή εκφοράς ρητορικής μίσους, με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εναντίον προσώπου λόγω της ηλικίας ή της αναπηρίας του. Η πρόταση θα οδηγηθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, εξέφρασε ικανοποίηση επειδή οι κρατικοί φορείς και οι κοινωνικές οργανώσεις στηρίζουν την πρόταση νόμου.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την αναπηρία και την ηλικία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι 14 ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους με βάση την αναπηρία και 6 ευρωπαϊκά κράτη έχουν ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους με βάση την ηλικία. «Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως απαραίτητη αυτή η νομοθετική αλλαγή», τόνισε.

Η ανεξάρτητη Βουλεύτρια, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δήλωσε ότι «η ισότητα απέναντι στον νόμο δεν μπορεί να σταματά εκεί που αρχίζει η ηλικία ή η αναπηρία». Σημείωσε ότι η πρόταση νόμου είχε υποβληθεί πριν από 2 χρόνια, «αλλά μας διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα ότι θα πάει στην Ολομέλεια πολύ σύντομα», αφού «τελειώσαμε την κατ’ άρθρον συζήτηση».

Η κ. Ατταλίδου πρόσθεσε ότι «έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες τόσο από οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, αλλά και οργανώσεις που εκπροσωπούν την τρίτη ηλικία».

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, είπε ότι οι ποινές που προνοεί η πρόταση νόμου θα είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται από τον νόμο περί ρητορικής μίσους.

