Τις επόμενες κινήσεις της Κυβέρνησης στα θέματα που έθεσαν αναμένουν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε, επίσης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το θέμα του κατώτατου μισθού και η ωριαία απόδοσή του, η ευρωπαϊκή οδηγία για την επάρκεια των μισθών, η στρατηγική απασχόλησης ξένων εργατών, η υλοποίηση του προγράμματος «Εργάνη 2» και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τις συντεχνίες να δηλώνουν ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Σημείωσαν, ωστόσο, ότι είναι έτοιμες να αποδεκτούν τη σταδιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης, νοουμένου ότι θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων οδικός χάρτης με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά από πλευράς του Υπουργείου «για το πού βρισκόμαστε σε αυτά τα θέματα». Σημείωσε ότι αυτό που αποκομίζει είναι ότι με τη συζήτηση «βάλαμε ένα λιθαράκι, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν στους διάφορους τομείς οι συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που ζητούμε ως Κυβέρνηση, ως Υπουργείο, ως κοινωνία, να καλυτερεύσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων».

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία.

Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είπε ότι επαναλήφθηκε η διαφορά απόψεων των δύο πλευρών. «Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει διαφορά απόψεων, θα υπάρχει μια ομοθυμία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα στα ίδια κανάλια», είπε.

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι από καπρίτσιο που λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ταυτόχρονα ο δεύτερος πυλώνας. Αυτό που επανατονίσαμε σήμερα είναι ότι, εφόσον ως Κυβέρνηση δώσουμε το γενικό πλαίσιο, τι εννοούμε με τον δεύτερο πυλώνα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του», να μπορέσει να προχωρήσει για εφαρμογή η μεταρρύθμιση με το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, για να εφαρμοστεί από 1/1/2027.

Ο Υπουργός σχολίασε, ακόμη, πρόσφατα δημοσιεύματα για την πιθανότητα μείωσης ψηλών συντάξεων με τη μεταρρύθμιση. Είπε ότι αυτή ήταν μία από τις επιλογές που έδωσε ο αναλογιστής και αφορούσε σενάριο μείωσης κατά 2-5% των συντάξεων σε 5-10% των συνταξιούχων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «και η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το σενάριο θα πρέπει να παραμεριστεί και να παραμείνουμε σε σενάρια στα οποία δεν τίθεται οποιαδήποτε μείωση κεκτημένων δικαιωμάτων οποιουδήποτε συνταξιούχου. Θα βρούμε τρόπους να το επιλύσουμε».

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σε δηλώσεις της, είπε ότι τα θέματα που κατέθεσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν μια κοινή συνισταμένη, την ανάγκη η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε ένα καλό βιοτικό επίπεδο για όλους τους εργαζόμενους.

«Τώρα είναι η ώρα που πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Και διάλογος έχει γίνει για πολλά από αυτά τα ζητήματα και πολύ χρόνο έχουμε αναλώσει και ουδέποτε αρνούμαστε να συζητάμε. Αλλά τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων» για την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, για τη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων με βάση και τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, ανέφερε.

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι τις επόμενες βδομάδες θα οδηγηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που υιοθετεί την οδηγία για τους αξιοπρεπείς και επαρκείς μισθούς. «Είναι η ευκαιρία της Κυβέρνησης μέσα από αυτό το νομοσχέδιο να ρυθμίσει ότι εκεί και όπου υπάρχουν συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, αυτοί θα ισχύουν», ανέφερε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. «Πρέπει να επανασυζητηθούν τα κριτήρια και οι διαδικασίες για να μην έχουμε μία στρατηγική που υπονομεύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», σημείωσε.

Για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είπε ότι «βεβαίως θέλουμε να υπάρξει αύξηση των χαμηλών συντάξεων και ο στόχος πρέπει να είναι να μην έχουμε κανέναν συνταξιούχο με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας». Σημείωσε, όμως, ότι για να γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει αναδιανομή μεταξύ των συνταξιούχων. «Θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν οι συντάξεις και με διάθεση περισσότερων πόρων από το κράτος», είπε.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι συντεχνίες ζητούν έναν οδικό χάρτη με το πλαίσιο υλοποίησης του στόχου που η ίδια η Κυβέρνηση έχει θέσει, την αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από Ταμεία Προνοίας.

«Εμείς θα περιμένουμε τις επόμενες βδομάδες ποια θα είναι τα βήματα της Κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αναλόγως των αποφάσεων της Κυβέρνησης θα είναι και τα δικά μας επόμενα βήματα».

Ερωτηθείσα ποια ήταν η αντίδραση του Προέδρου σε όσα είπαν οι συντεχνίες, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι ο Πρόεδρος αναγνώρισε ότι η μη ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού δημιουργεί ένα μεγάλο κενό. «Αν το τι θα ακολουθηθεί είναι συζητούμε τώρα και μετά από δύο χρόνια να γίνει αλλαγή, αυτό εμάς δεν μας ικανοποιεί», είπε. Επίσης, πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι το κράτος, μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις, μπορεί να παίξει συγκεκριμένο ρόλο στη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων.

Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «χρήσιμη, ουσιαστική και εκ του αποτελέσματος ελπίζουμε εποικοδομητική».

Είπε ότι τα ζητήματα που συζητήθηκαν συνδέονται με την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης των όρων απασχόλησης των εργαζομένων και τη δημιουργία συνθηκών επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.

Όσον αφορά το ζήτημα του κατώτατου μισθού, ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε σε προσπάθεια ρύθμισης των παραμέτρων που τον διέπουν, τόσο σε σχέση με την ωριαία απόδοσή του, όσο και με το ύψος του.

Παράλληλα, «αναδείξαμε την ανάγκη καλύτερης ρύθμισης της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις», είπε.

Για την εφαρμογή του λογισμικού «Εργάνη 2», ο κ. Μάτσας είπε ότι θα μπορέσει να ρυθμίσει καλύτερα την αγορά εργασίας, αποτρέποντας μονομερείς παρεμβάσεις στα δικαιώματα και τα ωφελήματα των εργαζομένων.

«Θα αναμένουμε τις επόμενες μέρες, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο επί του πρακτέου προσεγγίζεται από την Κυβέρνηση το φάσμα των θεμάτων που έχουμε συζητήσει, ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε», είπε.

Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι «ξεκαθαρίσαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η όποια αρνητική επίδραση σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα προκύπτουν μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Από την άλλη, είπε, επιβεβαιώθηκε και ενώπιον του Προέδρου, η σταθερή θέση του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι συνολική. «Είναι επιβεβλημένη ανάγκη ο δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών, τα Ταμεία Προνοίας, δεν μπορεί να αποξενωθεί από τον συνολικό σχεδιασμό, ανεξάρτητα από το αν στην πορεία κριθεί ως χρονικά επιβεβλημένη η μετέπειτα εφαρμογή του», είπε.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε σταδιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο και τεκμηριωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός θα είναι συνολικός, ώστε να ξέρουμε χρονικά το κάθε επόμενο βήμα και τον ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η όποια αποσπασματική προσέγγιση και θεώρηση της μεταρρύθμισης θα οδηγήσει σε ανάλογα αποσπασματικά αποτελέσματα», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε ότι οι δείκτες της οικονομίας ευημερούν, ενώ δεν ευημερούν το ίδιο οι πολίτες της χώρας. «Σε μια κοινωνία για να θεωρείται δίκαια, πρέπει να είναι αναλόγως δίκαιος ο τρόπος που μοιράζεται ο παραγόμενος πλούτος», είπε.

Για το θέμα του κατώτατου μισθού, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι «έχουμε εξηγήσει στον Πρόεδρο τις ανισότητες που δημιουργεί η έλλειψη της ωριαίας απόδοσης και το γεγονός ότι ο ωριαίος μισθός αντί να αυξάνεται συγκρατείται και σε κάποιες περιπτώσεις μειώνεται».

Αναφορικά με την οδηγία της ΕΕ για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, ώστε οι συλλογικές συμβάσεις να επανέλθουν και να έχουν οι εργαζόμενοι δικαιότερους μισθούς και όρους απασχόλησης.

Όσον αφορά το τρίτο θέμα που συζητήθηκε, την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ είπε ότι «δεν είμαστε εναντίον στο να υπάρχουν εργαζόμενοι από τρίτες χώρες για να καλύπτονται οι όποιες ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που μας ανησυχεί είναι οι συνθήκες και οι όροι απασχόλησής τους και πάνω σε αυτό έχουμε ζητήσει από τον Πρόεδρο, μαζί με τον Υπουργό, να κάνουν διορθωτικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στο μηχανογραφικό πρόγραμμα «Εργάνη 2» για την πάταξη της υποδήλωσης εισοδημάτων. «Είναι σημαντική η ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενόψει και της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουμε στην ενίσχυση του Ταμείου», είπε, σημειώνοντας ότι η υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας, με βάση εισηγήσεις του Προέδρου, θα μετεξελιχθεί ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νομοθεσιών.

Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που γίνεται κάθε 45 περίπου χρόνια. «Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, πρέπει να διαθέσουμε όσο χρόνο χρειάζεται, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα» είπε, σημειώνοντας ότι «θέλουμε να ολοκληρωθεί σύντομα ο διάλογος», αλλά πρέπει να δούμε τις ανάγκες των συνταξιούχων των επόμενων γενιών, ώστε να ληφθούν όσο το δυνατόν καλύτερες αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι τα Ταμεία Προνοίας αποτελούν ακόμα έναν πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών. «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος πιέζει. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η νομοθεσία άμεσα, όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα βάλουμε, ποιον οδικό χάρτη θα ακολουθήσουμε και μέχρι το καλοκαίρι που θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, να έχουμε έτοιμο και συμφωνημένο τον οδικό χάρτη», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ