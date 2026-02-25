Η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Ψηφιακός Πολίτης» δεν καθορίστηκε "από τις ανάγκες της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, αλλά από μια προειλημμένη πολιτική απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας", υποστηρίζει το 'Αλμα, κάνοντας αναφορά και σε επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι όταν τον Ιανουάριο του 2024, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξήγγειλε ότι η εφαρμογή θα υλοποιηθεί εντός του έτους, "ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας και η πορεία είχε ήδη καθοριστεί", κάνοντας λόγο για "πλήρη περιφρόνηση της νομιμότητας και εμπαιγμό των διαδικασιών και τελικά των πολιτών".

Το 'Αλμα αναφέρει επίσης ότι τον Αύγουστο 2024, επί θητείας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρενέβη "και ανέδειξε το παράνομο της ακολουθητέας διαδικασίας" και όταν η Κυβέρνηση "αντιλήφθηκε πόσο εκτεθειμένη θα έμεινε, αναζήτησε σωσίβιο στη Νομική Υπηρεσία". "Τρεις μόλις ημέρες πριν την υπογραφή της Σύμβασης, επιλέχθηκε άλλη νομική βάση, εξίσου ακατάλληλη. Η πολιτική ευθύνη του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προφανής. Δεν μπορεί ο θεματοφύλακας του Συντάγματος και των νόμων, να παραβιάζει συνειδητά τους νόμους", υποστηρίζει το 'Αλμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ