Tο θέμα της στέγασης και ζητήματα πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE συζήτησε σε επαφές του στη Ρώμη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύπρος και Ιταλία προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αναφέρεται.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Ιωάννου είχε την Τρίτη χωριστές συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Matteo Salvini και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής Nello Musumeci στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί στην Ρώμη. Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν το θέμα της στέγασης και ζητήματα πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της στέγασης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εσωτερικών με τον Ιταλό Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Υποδομών και ότι οι δύο αξιωματούχοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερώσουν εκατέρωθεν για τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Ιταλίας, με στόχο την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

«Υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ιταλικής πλευράς για τις ενέργειες που λαμβάνουμε ως Κύπρος για το ζήτημα της ταχείας αδειοδότησης και τα αποτελέσματα που έχει για την άμβλυνση του προβλήματος, καθώς και για τα πολεοδομικά κίνητρα», ανέφερε ο κ. Ιωάννου σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, προστίθεται.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Ιταλό ομόλογό του για θέματα στέγασης για τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το στεγαστικό.

«Σε συνέχεια της πρόσφατης συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, οι κ. Ιωάννου και Salvini επαναβεβαίωσαν τη θέση ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση μέτρων και πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό», αναφέρεται. Αν και η στέγαση αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, οι δύο Υπουργοί αναγνώρισαν ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει επικουρικά και ενισχυτικά, προστίθεται. «Εξαιρετικά σημαντική και για μας και για την Ιταλία είναι η ενεργοποίηση των επενδύσεων και ειδικότερα η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, δίνοντας την αναγκαία ευελιξία στα κράτη μέλη για την αξιοποίηση των κονδυλίων. Προσβλέπουμε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επενδύσεων στα τέλη του 2026, η οποία αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα», σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τέλος, ο κ. Ιωάννου μετέφερε την πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολιτικές που σχεδιάζονται να είναι στοχευμένες και να απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, προστίθεται.

Από πλευράς του, ο κ. Salvini, προστίθεται, σημείωσε τη στήριξη της ιταλικής Κυβέρνησης στις ενέργειες που προωθεί η Κυπριακή Προεδρία για το στεγαστικό ζήτημα και μετέφερε την ετοιμότητα της χώρας του να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια για προώθηση της εφαρμογής των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, έτσι ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι εθνικές πολιτικές.

Υπογραφή Μνημονίου Κύπρου-Ιταλίας για συνεργασία στον τομέα πολιτικής προστασίας

Στην υπογραφή Μνημονίου προχωρούν Κύπρος και Ιταλία, με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου το οποίο σημειώνει ότι όπως προκύπτει από τη σημερινή συνάντηση του Κύπριου Υπουργού Εσωτερικών με τον Ιταλό Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, «οι δύο χώρες μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, μέσα από την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την καλύτερη διαχείριση κρίσεων».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «η Ιταλία έχει μακρά εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, η οποία μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για την Κύπρο και στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε όπως η Ιταλία λάβει μέρος σε κοινή άσκηση τον ερχόμενο Απρίλη για την πολιτική προστασία και, στο πλαίσιο αυτό, να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας, με το οποίο οι δύο χώρες θα ανταλλάξουμε εμπειρίες και θα διεξάγουμε κοινές ασκήσεις». Όπως είπε, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ιταλίας σε ό,τι αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και σε σχέση με τις κρίσιμες οντότητες, αναφέρεται.

Ο κ. Musumeci «τόνισε» την ανάγκη εφαρμογής περισσότερων μέτρων πρόληψης των καταστροφών και ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας και της ανταπόκρισης των κρατών σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων, αναφέρεται. Χαιρέτισε, τέλος, την πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας να διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του υπό συζήτηση Κανονισμού σχετικά με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ