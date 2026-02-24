Σε κανένα σημείο δεν διαπιστώνεται ή τεκμηριώνεται παρανομία, παρατυπία ή μεμπτή ενέργεια εκ μέρους του, αναφέρει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε απάντηση στην Έκθεση της Ελεγκτική Υπηρεσία για το έργο «Ψηφιακός Πολίτης». Αντιθέτως, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, από το ίδιο το περιεχόμενο και τον προλογισμό της Έκθεσης προκύπτει ότι η ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση του έργου βασίστηκε σε πρόνοιες του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ρητή καταγραφή πως όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν νομότυπα, η Έκθεση περιορίζεται σε διατύπωση προβληματισμών και ανησυχιών για επιμέρους πτυχές της διαδικασίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εκτενείς και τεκμηριωμένες θέσεις που υπέβαλε ήδη από το αρχικό στάδιο της διερεύνησης δεν ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής Έκθεσης, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρει– να παραμένουν ατεκμηρίωτες και ασαφείς αναφορές που ενδέχεται να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις ή υπόνοιες περί μεμπτής δράσης, κάτι που «κατηγορηματικά δεν υφίσταται».

Ως παράδειγμα αναφέρεται η θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι ο «έλεγχος της νομιμότητας έγινε λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης», κάτι που, σύμφωνα με το Υφυπουργείο, δεν ισχύει, καθώς η Νομική Υπηρεσία είχε εμπλακεί από τον Απρίλιο του 2024 για τη συνομολόγηση του Μνημονίου Συνεργασίας και ακολούθως από τον Ιούλιο του 2024 για την τελική Συμφωνία, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι το έργο προκύπτει από τη Διακυβερνητική Ελλάδας–Κύπρου του Νοεμβρίου 2023 και υλοποιήθηκε μέσω διακρατικής συνεργασίας, στη βάση ρητής πρόνοιας του ευρωπαϊκού δικαίου που επιτρέπει συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Διατηρεί, όπως σημειώνει, πλήρη συμβατική σχέση με το ελληνικό Υπουργείο, με ρήτρες διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, ενώ η πρόνοια για αποδοχή παραδοτέων εντός 20 ημερών χαρακτηρίζεται συνήθης σε τέτοιου είδους συμβάσεις.

Προστίθεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, περιλαμβανομένης της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αντίστοιχων νομικών υπηρεσιών της Ελλάδας, ήταν εμπλεκόμενες εξ αρχής και σε όλο το φάσμα των διαδικασιών, με τον νομοτεχνικό έλεγχο να ξεκινά τον Απρίλιο του 2024, πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας τον Ιούνιο και της Συμφωνίας τον Οκτώβριο του 2024. Το έργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συμμορφώθηκε και με τις απόψεις της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και έτυχε της σύμφωνης γνώμης του γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αναφορικά με το κόστος, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι αυτό καθορίστηκε στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας, με αξιοποίηση υφιστάμενης τεχνολογικής υποδομής και ώριμης λύσης, επιλογή που επέτρεψε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων σε σύγκριση με την ανάπτυξη νέου συστήματος από μηδενική βάση. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί διασφάλισης για μελλοντική ανεξαρτησία και προσαρμογή του συστήματος, δεδομένης της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

Σε σχέση με το European Digital Identity Wallet (EUDI), το Υφυπουργείο αναφέρει ότι η υποχρέωση εφαρμογής του δεν αναιρεί τη σημασία του «Ψηφιακού Πολίτη», σημειώνοντας πως σχεδόν όλα τα κράτη έχουν προχωρήσει σε εθνική εφαρμογή ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το EUDI, σημειώνεται, βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης και όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τεχνικές και σχεδιαστικές προκλήσεις ως προς το αν θα αποτελέσει ξεχωριστή λύση ή όχι. Δεδομένης της διάρκειας της ισχύουσας σύμβασης, το Υφυπουργείο προτίθεται να προχωρήσει με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, είτε για περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης εφαρμογής με ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης είτε για υλοποίηση διακριτής λύσης.

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι ενήργησε με γνώμονα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα σε όλο το φάσμα υλοποίησης του έργου, πλήρως εντός των ορίων του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου και με την εμπλοκή και έγκριση των αρμόδιων οργάνων. Ο «Ψηφιακός Πολίτης» χαρακτηρίζεται κεντρικό έργο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία να επιτρέπει, όπως σημειώνεται, την ταχεία και ασφαλή υλοποίηση λειτουργικής ψηφιακής λύσης σε διάστημα μηνών.

Δηλώνει, τέλος, ότι παραμένει ανοικτό σε τεχνοκρατικό διάλογο, εξετάζοντας με σοβαρότητα τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με σταθερή προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και τη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ