Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει, το δικαστήριο, την απόφαση του για την αστική αγωγή του βουλευτή Νίκου Σύκα, για αναστολή της απόφασης του ΔΗΣΥ να τον διαγράψει από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών.

Οι δικηγόροι των δυο πλευρών βρέθηκαν ξανά στο δικαστήριο, το πρωί της Τρίτης, με τον νομικό σύμβουλο του Νίκου Σύκα να κάνει λόγο για παραβίαση του καταστατικού του κόμματος, στην απόφαση για διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο.

Από πλευράς δικηγόρων του ΔΗΣΥ επισημάνθηκε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κατατέθηκε γραπτώς η θέση του κόμματος.

Το δικαστήριο ανέφερε πως θα δώσει την απόφαση του πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, που είναι ορισμένη η συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ