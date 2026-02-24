Στις €25.000, πλέον €5.000 για προσωπικά έξοδα, καθορίζεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το όριο δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, προβαίνοντας σε συστάσεις στους υποψήφιους βουλευτές να μην ξεπεράσουν το συγκεκριμένο όριο που καθορίζει ο νόμος, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η επιβολή προστίμου.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο δαπανών για τα πολιτικά κόμματα, ενώ σημείωσε ότι πολιτική διαφήμιση μπορεί να γίνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, κληθείς από το ΚΥΠΕ να αναφερθεί στο όριο δαπανών των υποψήφιων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ απομένουν ακριβώς τρεις μήνες για τη διεξαγωγή τους (24 Μαΐου 2026), ο κ. Ηλία είπε ότι «τρεις μήνες πριν τις εκλογές ξεκινούν, με βάση τη νομοθεσία, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων».

Επεσήμανε ότι το όριο δαπανών για κάθε υποψήφιο στο αξίωμα του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται από τον νόμο στις €25.000, πλέον €5.000 για προσωπικά έξοδα.

«Υπέρβαση των καθορισμένων από τον νόμο ποσών επιφέρει πρόστιμο ίσο με το ποσό της υπέρβασης», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι «κάθε υποψήφιος υποχρεούται από τον νόμο να διορίσει εκλογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος και να υποβάλει δήλωση εκλογικών εξόδων για τα ποσά που έχει δαπανήσει κατά την προεκλογική περίοδο, η οποία αφορά την περίοδο που αρχίζει τρεις μήνες από την καθορισμένη ημερομηνία των εκλογών και ολοκληρώνεται την ημέρα των εκλογών, περιλαμβανομένης».

Σημείωσε ότι ο υποψήφιος υποχρεούται επίσης να δημοσιεύσει την έκθεση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα του.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι σε σχέση με τα πιο πάνω ενημέρωσε σχετικά, στις 12 Δεκεμβρίου 2025, τα πολιτικά κόμματα, τα οποία οφείλουν να ενημερώσουν με τη σειρά τους, όπως είπε, τους υποψήφιούς τους.

Πρόσθεσε ότι σχετική ενημέρωση γίνεται και στα νέα πολιτικά κόμματα αμέσως μετά την εγγραφή τους στο μητρώο πολιτικών κομμάτων.

Υποχρεώσεις πολιτικών κομμάτων

Σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα, ο κ. Ηλία εξήγησε ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο δαπανών για τα ίδια τα κόμματα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάθε πολιτικό κόμμα το οποίο συμμετέχει σε προεκλογική εκστρατεία, «υποχρεούται να υποβάλει στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων και να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, εντός τεσσάρων μηνών από τη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη οικονομικά στοιχεία σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος».

Σημείωσε ότι με τη λήψη των καταστάσεων, ο Έφορος τις διαβιβάζει στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο νομιμότητας.

Υποχρεώσεις παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών, ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών είπε στο ΚΥΠΕ ότι όλοι οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο προς υποψήφιους ή για αυτούς, είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι πολιτική διαφήμιση μπορεί να γίνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/πρόσωπο που την υλοποιεί πληρώνεται.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, «έχει υποχρεώσεις τόσο ο φορέας/πρόσωπο υλοποίησης της διαφήμισης όσο και ο υποψήφιος βουλευτής που διαφημίζεται».

«Στόχος όλων των πιο πάνω, είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην χρηματοδότηση και στις δαπάνες των προεκλογικών εκστρατειών τόσο των υποψήφιων βουλευτών όσο και των πολιτικών κόμματων», κατέληξε ο κ. Ηλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ