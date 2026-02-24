«Την απόφαση να μεταβούμε στο σχολείο την λάβαμε εμείς και δεν προέκυψε μετά από οποιοδήποτε αίτημα. Επιπλέον, δεν ήταν κάτι το κρυφό», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, κάνοντας λόγο για προγραμματισμένη επίσκεψή του στο σχολείο όπου φοιτούν οι εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι μαθητές στο Ριζοκάρπασο.

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό Τύπο και συγκεκριμένα τις πληροφορίες που δημοσιεύει ο «Φιλελεύθερος» ότι κατά τη σημερινή συνάντηση με τον Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έθετε τα προβλήματα των εγκλωβισμένων και τις δυσκολίες λειτουργίας του σχολείου στο Ριζοκάρπασο κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη επίσκεψη είχε ληφθεί πριν από περίπου 10 με 15 ημέρες και δεν έγινε καμία προσπάθεια ώστε να κρατηθεί μυστική.

Όπως αναφέρει, όταν ρωτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από την ελληνοκυπριακή πλευρά εάν σχεδιάζει μια τέτοια επίσκεψη, η απάντηση ήταν πως «δεν υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα», καθώς οι λεπτομέρειες δεν είχαν οριστικοποιηθεί.

Ο κ. Έρχιουρμαν προσθέτει ότι η επίσημη ενημέρωση προς το σχολείο στο Ριζοκάρπασο (καθώς και σε τουρκικό σχολείο της περιοχής που επίσης θα επισκεφθεί) έγινε χθες. Την ίδια ημέρα, όπως αναφέρει, προχώρησε και στην ενημέρωση της ελληνοκυπριακής πλευράς, εφόσον του είχε τεθεί νωρίτερα η σχετική ερώτηση.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν απέρριψε τα περί πίεσης, κάνοντας λόγο για «παιχνίδια χειραγώγησης» από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να μετατρέψουν την επίσκεψή του στο αφήγημα «εμείς το ζητήσαμε και αυτοί το έκαναν». Σημείωσε, μάλιστα, ότι δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει για να επισκεφθεί ένα σχολείο στην Καρπασία, αλλά επέλεξε να απαντήσει με ειλικρίνεια όταν ρωτήθηκε.

Τέλος, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι θα μεταφέρει τις θέσεις του για το ζήτημα και στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών μέσω των ΜΜΕ.