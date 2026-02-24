Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στη συνάντησή της με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η κα. Δημητρίου δήλωσε ότι την ενημέρωσε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Όπως σημείωσε, επαναβεβαίωσε τη βούληση και τις πρωτοβουλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο όπου διακόπηκε στο Κραν Μοντανά.

«Η Κύπρος δεν παρεκκλίνει από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, όπως αυτό καθορίζεται στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα», είπε. Ανέφερε, παράλληλα, ότι η κινητικότητα μεταξύ των δύο ηγετών είναι σημαντική, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν ζητήματα που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την ελληνοκυπριακή πλευρά. «Δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά να επιδιώξουμε ουσιαστική πρόοδο. Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας ως εχέγγυα τη νομιμότητα, τη σταθερότητα και την πολιτική συνέπεια, οφείλει να προχωρήσει με υπευθυνότητα στο επόμενο βήμα. Όπως πρόσθεσε, η κα. Μέτσολα επαναβεβαίωσε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, η κα. Δημητρίου σημείωσε ότι υπογραμμίστηκε ο κοινός χαρακτήρας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και η ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισής τους. «Με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα», ανέφερε.

Αναφερόμενη στη συμμετοχή της στη συνάντηση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), δήλωσε ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα προϋπολογισμού, οικονομικής διακυβέρνησης και για τα προβλήματα που απασχολούν τα κράτη μέλη. Παράλληλα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στην οικονομική διακυβέρνηση και σε κρίσιμα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το Συμβούλιο.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της συγκυρίας κατά την οποία η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι μέσα από στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε ως κύρια ομιλήτρια σε συζήτηση με θέμα «Κοινοβουλευτική Ηγεσία για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», που διοργάνωσε το Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL), επ’ ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας. Στην παρέμβασή της τόνισε ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα, αλλά ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας.

