Συνάντηση θα έχουν το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Khassim Diagne.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τα ΗΕ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην Οικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής των Ηνωμένων Εθνών.

Εξάλλου, την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ούτε η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ούτε οι εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Να θυμίσω ότι κατά την τελευταία επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία κατέθεσα πρόταση πέντε σημείων: Πρώτον, επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, όπως στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου, με ρητή αναφορά στην πολιτική ισότητα και τα ψηφίσματα του ΣΑ. Δεύτερον, τα ΗΕ να καταγράψουν τις συγκλίσεις έως το Κρανς Μοντανά: οι εσωτερικές να κοινοποιηθούν στις δύο κοινότητες και όσες συμφωνούνται να διατηρηθούν, οι εξωτερικές να κοινοποιηθούν και στους πέντε συμμετέχοντες και όσες συμφωνούνται από όλους να παραμείνουν. Τρίτον, στη βάση αυτού του εγγράφου ο ΓΓ να συγκαλέσει Διευρυμένη Διάσκεψη. Τέταρτον, εκεί να ανακοινωθεί η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Πέμπτον, να ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ