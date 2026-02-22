Η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων και η απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της εισβολής παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για εμάς, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας παραλληλα ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει αδιαμφισβήτητα ύψιστος στόχος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου μιλούσε την Κυριακή στο στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων Μιχαλάκη και Ανδρέα Μακρίδη από το Λευκόνοικο, που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού, στη Λινόπετρα.

«Η τουρκική εισβολή του 1974 αποτελεί τη βαθύτερη τομή στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ανοιχτή πληγή που εξακολουθεί να αιμορραγεί στη συλλογική μας μνήμη», ανέφερε.

Η βίαιη παραβίαση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας, είπε η κ. Δημητρίου, «προκάλεσε ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες, μαζικούς εκτοπισμούς και την παράνομη μέχρι σήμερα δυστυχώς κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας».

«Ανάμεσα στα πιο τραγικά και επώδυνα επακόλουθα της εισβολής συγκαταλέγεται το δράμα των αγνοουμένων, των οποίων η τύχη παραμένει για δεκαετίες άγνωστη. Οι οικογένειές τους ζουν με την αβάσταχτη αναμονή· μια αναμονή που βίωσε έντονα δυστυχώς και η σεβαστή οικογένεια των ηρώων που μνημονεύουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Η διακρίβωση της αλήθειας, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής, «αποτελεί όχι μόνο ανθρωπιστικό καθήκον μας, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία».

«Η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων και η απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της εισβολής παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για εμάς. Μα και η επίλυση του Κυπριακού αδιαμφισβήτητα ύψιστος στόχος», τόνισε.

«Με σεβασμό και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στον στόχο της εξεύρεσης μιας συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα τερματίζει την κατοχή, θα διασφαλίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα του νησιού μας και θα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων του», είπε.

Με επιμονή, συνέπεια και έντονο το αίσθημα της ιστορικής ευθύνης, ανέφερε η κ. Δημητρίου, «συνεχίζουμε τον αγώνα για ειρήνη, απελευθέρωση και επανέωση, ώστε ο τόπος μας να λυτρωθεί». Ώστε, όπως πρόσθεσε, «οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να ζήσουν σε μία Κύπρο ενιαία, ελεύθερη, ασφαλή και όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από τα τραύματα του παρελθόντος».

«Μια Κύπρο ευημερούσα, φάρο ασφάλειας και σταθερότητας, ακριβώς όπως την ονειρεύτηκαν οι ήρωές μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής, «οι ήρωες μας, δίδαξαν σε όλες και όλους μας με το παράδειγμά τους, ότι στα δύσκολα βγαίνουμε μπροστά για την πατρίδα μας. Μας έδειξαν ότι η ευθύνη δεν είναι καθήκον που περιμένουμε να αναλάβει κάποιος άλλος για εμάς· η ευθύνη είναι δική μας, και οι πράξεις μας καθορίζουν το μέλλον μας».

Η θυσία τους, είπε, «αφήνει μια βαθιά παρακαταθήκη, τόσο σε μάς, όσο και στις επόμενες γενιές. Στη νεολαία. Στο αύριο αυτού του τόπου: Υπενθυμίζοντας την αξία της υπευθυνότητας, της γενναιότητας και της δράσης για το κοινό καλό. Πορευόμενοι με αρχές, αξίες και ιδανικά, με ευθύνη».

«Δεν μπορεί να ακολουθούμε απλώς διαμαρτυρόμενοι· αλλά να ηγούμαστε με θάρρος και συνέπεια. Δεν εφησυχάζουμε, γιατί όποιος επιλέγει την αδράνεια, θα υποστεί και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας και το μέλλον μας», επισήμανε.

Σήμερα, λοιπόν, τόνισε η κ. Δημητρίου, «περισσότερο από ποτέ, εν μέσω μιας ταραγμένης εποχής γεμάτη αβεβαιότητα, αστάθεια, τεχνολογικών εντυπώσεων και γενικά εντυπώσεων και αποχαύνωσης αρχών και αξιών, καλούμαστε να επιλέξουμε: θα προχωρήσουμε μπροστά με στόχο την ελπίδα και την προοπτική, ή θα πειραματιστούμε με φαινόμενα και καταστάσεις χωρίς εγκυρότητα και ουσία, χωρίς να γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει αυτό»;

Σίγουρα φαντάζει πολλές φορές εύκολο να παρασυρθείς και να ακολουθήσεις τη μόδα των εποχών, είπε, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι «βλέπουμε πως οι ήρωές μας δεν επαναπαύτηκαν, δε βολεύτηκαν. Δε φυγομάχησαν».

«Η επιλογή είναι καθαρή. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι μόνο με υπεύθυνες αποφάσεις μπορεί μια κοινωνία να ανθίσει και να προοδεύσει, αλλά και υπεύθυνα χωρίς προσωπικές ατζέντες και συμφέροντα», πρόσθεσε.

Εχουμε τη δύναμη, ανέφερε, «να οικοδομήσουμε ένα μέλλον με γνώση, θάρρος και υπευθυνότητα για το αύριο. Και αυτό οφείλουμε να πράξουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

«Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την κληρονομιά των ηρώων μας με έργα, όχι με λόγια, ας αναλάβουμε ευθύνη και ας οικοδομήσουμε έμπρακτα ένα μέλλον που δεν θα αντέξει μόνο στις δοκιμασίες, αλλά αντιπροσωπεύει δικαίως εμάς, τα παιδιά μας και την πατρίδα. Ενα μέλλον με σοβαρότητα και αρχές. Το χρειαζόμαστε όσο ποτέ», κατέληξε.

