Η κατάσταση στην Ουκρανία, στη Γάζα, το Ιράν και τη Συρία θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, «κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Γάζα κ. Nickolay Mladenov, αναφέρεται.

Οι Υπουργοί, προστίθεται, θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις εξελίξεις στο Ιράν και στη Συρία.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές και συναντήσεις με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους, καταληγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ