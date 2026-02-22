Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνονται οι έγκαιρες προειδοποιήσεις του για αυστηρότερα μέτρα επιτήρησης. Μεαξύ άλλων, έκανε λόγο για ελλιπή εφαρμογή προληπτικών μέτρων και τονίζει ότι δεν δικαιολογείται περαιτέρω αδράνεια από πλευράς κυβέρνησης.

Ο ΔΗΣΥ καλεί σε άμεση κήρυξη ζωνών προστασίας, ενίσχυση ελέγχων, πλήρη ιχνηλάτηση και οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διασφάλιση των εξαγωγών χαλουμιού.



•⁠ ⁠δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν λήφθηκαν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα

•⁠ ⁠⁠δεν δικαιολογείται καμία περαιτέρω αδράνεια από πλευράς κυβέρνησης

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, εξέλιξη η οποία δυστυχώς επιβεβαιώνει τους κινδύνους για τους οποίους προειδοποιήσαμε έγκαιρα από τις αρχές του χρόνου.

Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις για αυστηρότερη επιτήρηση, αποδεικνύεται ότι δεν εφαρμόστηκαν στον αναγκαίο βαθμό όλα τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Η κτηνοτροφία μας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο, με άμεσες συνέπειες στην αγροτική οικονομία, στην αλυσίδα τροφίμων και στις εξαγωγές μας.

Απαιτείται αποφασιστικότητα, συντονισμός και ταχύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στα εξής:

1. Κήρυξη ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις προσβεβλημένες μονάδες, με πλήρη απαγόρευση μετακίνησης ζώων

2. Ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής με επιπρόσθετο προσωπικό και συνεχή επιτήρηση.

3. Πλήρης ιχνηλάτηση μετακινήσεων ζώων και ζωικών προϊόντων των τελευταίων εβδομάδων.

4. Υποχρεωτικές απολυμάνσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία και οχήματα μεταφοράς.

5. Δημιουργία μηχανισμού άμεσης οικονομικής αποζημίωσης και προκαταβολικής στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

6. Καθημερινή επίσημη ενημέρωση με διαφάνεια και σαφές επιχειρησιακό πλάνο.

7. Εξέταση, στη βάση τεκμηριωμένης επιστημονικής αξιολόγησης και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, της δυνατότητας εφαρμογής στοχευμένου και ελεγχόμενου εμβολιασμού σε ζώνες υψηλού κινδύνου, ως συμπληρωματικό εργαλείο περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

8. Άμεση εκπόνηση και ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου διασφάλισης των εξαγωγών του χαλουμιού, με αυστηρή πιστοποίηση υγειονομικής συμμόρφωσης, ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα γάλακτος, θεσμική ενημέρωση των εμπορικών εταίρων, καθώς και διπλωματικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται, ώστε να αποφευχθούν περιορισμοί ή αναστολές στις εξαγωγές.

Η προστασία της κτηνοτροφίας και της αγροτικής μας οικονομίας δεν επιτρέπει καθυστερήσεις ούτε αποσπασματικές ενέργειες.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ασκώντας τεκμηριωμένο έλεγχο και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της παραγωγής, των εξαγωγών και του εισοδήματος των παραγωγών.

Δεν δικαιολογείται καμία περαιτέρω αδράνεια από πλευράς κυβέρνησης».



