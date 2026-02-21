Η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Δήλωση για την Προστασία των Πολιτών και τις Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις στο Σουδάν, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, σημειώνοντας ότι όλα τα μέρη πρέπει να σέβονται το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τις συνεχιζόμενες θανατηφόρες παράνομες επιθέσεις εναντίον πολιτών, ιδίως εναντίον γυναικών και παιδιών, πολιτικών υποδομών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Καταδικάζουμε την αποτρόπαια βία εναντίον πολιτών και όλες τις σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με τον πιο έντονο τρόπο», αναφέρει το Υπουργείο.

Όλα τα μέρη πρέπει να σέβονται το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, σημειώνει.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε φορτηγά και αποθήκες του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων, καθώς και σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγείας, έχουν οδηγήσει σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς αμάχων και προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας και στην καταστροφή επειγόντως απαραίτητων ανθρωπιστικών προμηθειών και υποδομών. «Οι εκούσιες επιθέσεις κατά προσωπικού, οχημάτων ή προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η εκούσια παρεμπόδιση της παροχής βοήθειας, αντίκεινται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου», προστίθεται.

Σημειώνουν ότι αυτές οι παραβιάσεις μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας «και πρέπει να διερευνηθούν άμεσα και αμερόληπτα, με τους υπεύθυνους για τα διεθνή εγκλήματα να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

Οι Υπουργοί επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) και τις συμμαχικές τους πολιτοφυλακές «να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες».

Την δήλωση υπογράφουν Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, μεταξύ τους και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χατζά Λαμπίμπ, και Υπουργοί άλλων Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών.



Πηγή: ΚΥΠΕ