Η άνοδος ακραίων ιδεολογικών ρευμάτων και η παράλληλη μείωση της εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, σχετίζεται με την ανοδική πορεία της κοινωνικής πόλωσης, η οποία συνεπακόλουθα οδηγεί σε μειωμένη εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και Ειδικός Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ο οποίος συμμετείχε σε συνεδρία της Γενικής Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε παρέμβαση του με θέμα την διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογών εν μέσω υβριδικών απειλών και κακόβουλων ξένων επιρροών, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη επισήμανε ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα την ενότητα και σύμπνοια της Ευρώπης. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδεικνύει συλλογική αποφασιστικότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, να επενδύει στην άμυνα και την ασφάλειά της, και να διατηρεί μια συνεπή στάση έναντι σε αυταρχικά και αναθεωρητικά καθεστώτα» ανέφερε.

Περαιτέρω σημείωσε ότι η υιοθέτηση επιλεκτικών προσεγγίσεων, προς αυτή τη κατεύθυνση, υπονομεύει την αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας. Όπως ανέφερε, «είναι αδιανόητο ενώ καταδικάζεται από τη διεθνή γνώμη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να παραβλέπονται, την ίδια χρονική στιγμή, παρόμοιες ενέργειες άλλων καθεστώτων». Τόνισε δε, ότι η αντιμετώπιση τέτοιων καθεστώτων, ως δυνητικών εταίρων στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας είναι καθ’ όλα προβληματική.

Τόνισε επίσης ότι η διάδοση παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο και θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή πραγματικά ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Στην περιοχή δε των Δυτικών Βαλκανίων, ανέφερε ο Κύπριος βουλευτής, η ξένη επιρροή και οι υβριδικές απειλές συνδέονται με ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις και προσπάθειες αποσταθεροποίησης.

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της Χειμερινής Συνάντησης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Χατζηγιάννη και του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΑΣΕ, κ. Αντρέα Ιγνατίου, εκδήλωση με θέμα την «Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη δεξίωση συμμετείχαν μέλη της Κ.Σ. ΟΑΣΕ καθώς και Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Οργανισμού από κράτη της περιοχής, οι οποίοι κατά την εκδήλωση αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής και διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ