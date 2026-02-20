Αναχωρεί τη Δευτέρα για τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, για να προεδρεύσει της Συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχή, ενώ θα παρουσιάσει σε δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η Σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026, και σε αυτή οι Υπουργοί αρμόδιοι για την Πολιτική Συνοχή θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια ατζέντα για τις πόλεις».

Όπως αναφέρεται, τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των πόλεων στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τις πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όπως η στέγαση, οι κοινωνικές ανισότητες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα συμπεράσματα, αποτελούν ευκαιρία αναγνώρισης της αστικής διάστασης στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε έγγραφο που έχει ετοιμάσει η Κυπριακή Προεδρία, σχετικά με τα διδάγματα που προκύπτουν από την ενδιάμεση αξιολόγηση της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και πως αυτά θα αξιοποιηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2027.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η υποστήριξη της Πολιτικής Συνοχής στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία.

Εξάλλου, την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2025, ο Υπουργός Οικονομικών θα μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα συμμετέχει σε χωριστές συνεδρίες των Επιτροπών Περιφερειακής Πολιτικής (REGI) και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο κ. Κεραυνός θα ενημερώσει τα μέλη των δύο Επιτροπών σχετικά με τους κυριότερους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας για την Πολιτική Συνοχής και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ΕCOFIN) που είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, φορολογικά θέματα και ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ