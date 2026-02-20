Ο Πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατέθεσε μια «ριξηκέλευθη», όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση για τη διοικητική αναδιάρθρωση της ορεινής Κύπρου, εισηγούμενος τη δημιουργία ξεχωριστής Επαρχίας Τροόδους.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατο Podcast, η πρόταση του κόμματος δεν περιορίζεται στον θεσμό ενός Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών, αλλά προχωρά σε μια πιο ουσιαστική τομή που είναι η αυτονόμηση του Τροόδους ως διοικητικής οντότητας. Σήμερα, η περιοχή του Τροόδους υπάγεται διοικητικά στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, γεγονός που, κατά τον ίδιο, οδηγεί σε κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και έλλειψη στοχευμένης πολιτικής.

Η πρόταση προβλέπει τη σύσταση ξεχωριστής επαρχίας με δική της κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. «Οι βουλευτές της Επαρχίας Τροόδους θα πρέπει να νιώθουν ότι λογοδοτούν άμεσα στους πολίτες που τους έχουν εκλέξει.



