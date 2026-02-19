Η Ολομέλεια αποδέχτηκε, εν μέρει, την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

Αποδέχτηκε κατά συνέπεια τις αλλαγές που επέφερε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η οποία επανεξέτασε τον αναπεμφθέντα νόμο και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις, στη βάση των λόγων αναπομπής.

Με τις τροποποιήσεις διαγράφεται η πρόνοια σύμφωνα με την οποία το Υφυπουργείο Τουρισμού οφείλει να παραλαμβάνει κάθε αίτηση, έστω και αν δεν είναι δεόντως συμπληρωμένη, και να συμβάλλει στην ορθή συμπλήρωση αυτής.

Επίσης διαγράφεται η πρόνοια με την οποία, για σκοπούς έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας, απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων για τους όρους εργασίας των εργαζομένων το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπέρ ψήφισαν 30 παρόντες βουλευτές και εναντίον 15.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον Νόμο για επανεξέταση από την Βουλή, για λόγους παραβίασης των Αρχών της διάκρισης εξουσιών, της Νομιμότητας και Ισότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η αναπομπή δεν ασκήθηκε αναφορικά με την περαιτέρω παράταση των χρονικών περιθωρίων λειτουργίας των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, αλλά για την δημιουργία μιας νέας ειδικής άδειας για την λειτουργία τους.

O Boυλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, μέλος της επιτροπής τουρισμού ανέφερε ότι η τελευταία παράταση για συμμόρφωση των καταλυμάτων με τις πρόνοιες του νόμου έληξε πριν από μήνες.

Αφού ανέλυσε την νομοθεσία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε για να αναπεμφθεί στη συνέχεια, ο κ. Κώστα ανέφερε ότι η νομοθεσία έδινε την ευκαιρία σε ξενοδοχεία και καταλύματα να συμμορφωθούν ειδικά με την πυροπροστασία έτσι ώστε η αίτησή τους να πληροί τις πρόνοιες τουλάχιστον για την πυρασφάλεια.

Είπε επίσης ότι το κόμμα του δεν αποδέχεται στο σύνολο την αναπομπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ