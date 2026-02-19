Την παρουσίαση της μελέτης για το λιμάνι της Λάρνακας θα κάνει αύριο, Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ο Υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, ενημερώνοντας παράλληλα τους Βουλευτές για την πορεία μεγάλων οδικών έργων παγκύπρια, καθώς και για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Ερωτηθείς για το λιμάνι της Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι αύριο το Υπουργείο θα είναι σε θέση να παρουσιάσει τη μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Υπερταμείο και τους Ολλανδούς συμβούλους τους, σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών, και παράλληλα θα δώσει τις επιλογές μέσα από τη μελέτη και θα ενημερώσει και για το αίτημα για αναβίωση της Σύμβασης της Kition.

«Η πρόθεσή μας είναι να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εμείς αύριο θα παρουσιάσουμε και κάποιες εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε σχέση με άλλα χρονοδιαγράμματα αν ακολουθήσουμε άλλες διαδικασίες. Είναι μέρος της παρουσίασης της οποίας θα κάνουμε αύριο», διευκρίνισε.

«Εμείς προσεγγίζουμε το θέμα με ανοιχτό μυαλό και με μια προσπάθεια να έχουμε όλες τις δυνατές επιλογές στο τραπέζι για το καλό του τόπου. Όμως αυτές οι επιλογές πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας. Και εμείς σε αυτήν την φάση αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας και για αυτό είχε καθυστερήσει η απάντηση, διότι χρειαζόμαστε αυτήν την συνδρομή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την Νομική Υπηρεσία διότι έχει άμεσα ανταποκριθεί, έχει δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις και αυτό θα ανακοινωθεί αύριο στη συνάντηση στην Λάρνακα», πρόσθεσε επί του θέματος.

Σε σχέση με την πρόοδο των μεγάλων οδικών έργων παγκύπρια, ο Υπουργός ανέφερε ότι «προχωρούμε με την υλοποίηση των έργων τα οποία είχαμε παρουσιάσει στη Βουλή τον Οκτώβριο μαζί με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Προχωρούμε με την υλοποίηση όλων των έργων, τόσο των αυτοκινητοδρόμων, όσο και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών έργων εντός Λευκωσίας και εντός Λεμεσού».

«Η προσπάθεια να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής συνεχίζεται, η προσπάθεια να βοηθήσει αυτή η συμπλήρωση του οδικού δικτύου στην άμβλυνση της συμφόρησης συνεχίζεται, και αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωσή τους θα δούμε απτά αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ερωτηθείς για τους αυτοκινητόδρομους Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και Λεμεσού-Σαϊττά, ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο εξετάζει δύο τμήματα του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.

«Το πρώτο μέρος έχει προκηρυχθεί από πέρυσι τον Αύγουστο. Είχαν υποβληθεί κάποιες αιτήσεις οι οποίες εξετάστηκαν από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και απορρίφθηκαν, κι έτσι το έργο έχει επανέλθει σε διαδικασία προκήρυξης», εξήγησε στη συνέχεια. Σε σχέση με το μέρος του δρόμου από Πόλη Χρυσοχούς μέχρι Στρουμπί, το οποίο, όπως ανέφερε, θα είναι τέσσερις λωρίδες, ο Υπουργός είπε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ολοκληρώσει τις μελέτες του.

«Αυτό που παραμένει να δούμε είναι θέματα περιβαλλοντικά, να ληφθεί η περιβαλλοντική έγκριση και κατά πόσο θα προσφοροδοτηθεί ολόκληρο το μήκος του έργου ή μέρη του έργου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει κριθεί ακόμη», πρόσθεσε.

Για τον Σαϊττά, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το μέρος μέχρι την Παλώδια και τώρα εξετάζεται το μέρος από την Παλώδια μέχρι τον Σαϊττά και το επόμενο.

«Η πρόθεση μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτοκινητόδρομους οι οποίοι συνδέουν τις ορεινές περιοχές στην ύπαιθρο με τα αστικά κέντρα. Είναι ξεκάθαρο, το λέμε συνεχώς, ότι θέλουμε να υπάρχει πιο γρήγορη πρόσβαση στην εργασία, στην υγεία και στην παιδεία. Στην περίπτωση της Λεμεσού θα συμβεί και το αντίστροφο. Θα δοθεί στους κατοίκους της Λεμεσού η ευκαιρία να κατοικήσουν στην ορεινή Λεμεσό, και να χρειάζεται πολύ λίγο χρόνο να πάνε στη δουλειά και έτσι να επωφεληθούν. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο όφελος να ολοκληρωθούν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, για αυτό και είναι προτεραιότητα για εμάς», συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη ότι με τον ίδιο τρόπο το Υπουργείο εργάζεται και για την ολοκλήρωση του περιμετρικού Λευκωσίας, ενώ στόχος είναι και η προκήρυξη δύο φάσεων του βόρειου παρακαμπτήριου Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι θα σεβαστούν την πρόθεση του Υπουργού να κάνει ανακοινώσεις αναφορικά με το θέμα του λιμανιού και της Μαρίνας στη Λάρνακα, έχοντας και τη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, κατά την επίσκεψή του στη Λάρνακα την Παρασκευή.

Αναφορικά με τον δρόμο Σαϊττά, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «ως Επιτροπή δηλώσαμε την έντονη επιθυμία μας, παρόλες τις επιφυλάξεις της Υπηρεσίας Θήρας, να βρεθεί τρόπος, ούτως ώστε να συνεχιστούν τα έργα του δρόμου Σαϊττά - Λεμεσού, για να δώσουν πρόσβαση στην ύπαιθρο και στις ορεινές περιοχές της Λεμεσού, προς την πόλη της Λεμεσού».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου και είπε ότι «τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και θα παραδοθεί τέλος Μαρτίου - αρχές Απριλίου». Σημείωσε δε, ότι δόθηκε μια τρίμηνη παράταση, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν στο πλαίσιο των απαιτήσεων του εργολάβου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ετοιμάζεται η μελέτη του τμήματος από τη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λακατάμια μέχρι τον κόμβο Τσερίου. «Σε αυτό το τμήμα υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους στις γειτονιές της Λακατάμιας», σημείωσε ο κ. Τρυφωνίδης, εξηγώντας ότι η Πολεοδομία έχει σχεδιάσει βυθιζόμενο τετραπλό δρόμο στο κομμάτι αυτό με επίσης τετραπλό δρόμο από πάνω, «πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, να περάσει οκταπλός δρόμος από μέσα στις γειτονιές», συνέχισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, ο οποίος ανέφερε ότι, από την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή, φαίνεται πως πολλά από τα οδικά έργα παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ άλλα είναι βαλτωμένα, με τις επιπτώσεις να βαραίνουν την κοινωνία.

Όσον αφορά το σύστημα φωτοεπισήμανσης, ο κ. Φακοντής, ανέφερε ότι από τον Μάρτιο θα ισχύσει η νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το 2024, δηλαδή δύο χρόνια μετά, για εφαρμογή του κλιμακωτού προστίμου στα φώτα τροχαίας, ώστε από 300 ευρώ να γίνει 85, όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή. «Χρειάστηκαν δύο χρόνια δουλειάς από πλευράς Υπουργείου και σπαταλήθηκε και ένα 1,5 εκατομμύριο στην εταιρεία φωτοεπισήμανσης ώστε να επιδιορθωθεί το λογισμικό», σημείωσε ο κ. Φακοντής.

Στις δικές του δηλώσεις, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το σύστημα φωτοεπισήμανσης. «Εισηγήθηκα στον κ. Υπουργό ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία από το 2024 και όσοι πλήρωσαν τα πρόστιμα να τους τα επιστρέψει. Ανέλαβε ο κύριος Υπουργός να το μελετήσει, αλλά αυτό που ανέχτηκε το κράτος να καθορίσει το λογισμικό της εταιρείας για να εφαρμοστεί ο νόμος είναι κραυγαλέο, πρώτη φορά στα χρονικά της Δημοκρατίας. Τις νομοθεσίες τις ψηφίζει η Βουλή και τις εφαρμόζει το κράτος, δεν τις εφαρμόζουν οι ιδιωτικές εταιρείες γιατί θέλουν να διορθώσουν το λογισμικό, να αλλάξουν ένα νούμερο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κατά τη γνώμη του ο Υπουργός Μεταφορών έχει αντιληφθεί πλήρως το αίτημα της Επιτροπής και θα κάνει το σωστό.

Πηγή: ΚΥΠΕ