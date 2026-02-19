Την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ζητά το ΑΚΕΛ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν αναφορά για απειλή κατά της ζωής μάρτυρα, σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα κάνει λόγο για «τεράστια ερωτήματα» που εγείρονται αναφορικά με το κράτος δικαίου και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, μετά την αναφορά της εκπροσώπου της Γενική Εισαγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας περί απειλής κατά μάρτυρα. Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η ίδια η Εισαγγελία οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να διερευνήσει την καταγγελία και να διασφαλίσει την προστασία τόσο του μάρτυρα όσο και της δικαστικής διαδικασίας.

«Μια τέτοια αναφορά δεν μπορεί να μείνει αιωρούμενη, χωρίς έρευνα, εξηγήσεις και λογοδοσία», τονίζεται χαρακτηριστικά, με το κόμμα να επισημαίνει ότι η κοινωνία απαιτεί κάθαρση και τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων», από το χαμηλότερο έως το ανώτατο επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε «ο βασικός πρωταγωνιστής του διαβόητου προγράμματος».

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ ασκεί έντονη κριτική στον Γενικό και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για την επιλογή τους, όπως αναφέρει, να τοποθετούν λειτουργούς της Εισαγγελίας στη δημόσια αντιπαράθεση, αντί να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη «γενικευμένη και πολύχρονη απαξίωση» του θεσμού. Όπως υποστηρίζεται, οι λειτουργοί δεν είναι αυτοί που πρέπει να συγκρούονται με την κοινωνία και την κριτική της, αλλά οι προϊστάμενοί τους οφείλουν να λογοδοτήσουν για χειρισμούς σε σειρά υποθέσεων που, κατά το κόμμα, προσβάλλουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και οδήγησαν ακόμη και σε καταδίκες της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το κόμμα κάνει επίσης λόγο για σύγκρουση συμφερόντων που βαραίνει το «δίδυμο» της Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο είχαν διατελέσει υπουργοί σε προηγούμενη κυβέρνηση, τα σκάνδαλα της οποίας –όπως τα «χρυσά διαβατήρια», το «μαύρο βαν», ο Συνεργατισμός και το Βασιλικό– παραμένουν, όπως αναφέρει, ατιμώρητα.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας «έπρεπε να είχαν παραιτηθεί προ πολλού», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.