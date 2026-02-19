Το θέμα διόρθωσης των μητρώων αιχμαλώτων πολέμου και η αύξηση του τιμητικού επιδόματος, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τα μέλη του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι έχει γίνει προετοιμασία από πλευράς των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας, Άμυνας και Εργασίας σε σχέση με τα ζητήματα που θέτει ο Σύνδεσμος, ώστε να προχωρήσει η επίλυσή τους. «Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση να βρούμε λύσεις», σημείωσε.

«Ο Πρόεδρος μας άκουσε προσεκτικά, είδε με επιείκεια τα προβλήματά μας και υποσχέθηκε ότι σε κάποια από τα θέματά μας τα οποία θεωρεί λογικά θα δοθούν λύσεις», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου, Βάσος Χρίστου.

«Κάποια από τα προβλήματα, τα οποία έχουμε θέσει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι τα μητρώα των αιχμαλώτων πολέμου, τα οποία δυστυχώς εδώ και 52 χρόνια δεν έχουν γίνει σωστά. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα μητρώα υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ήταν αιχμάλωτοι. Αυτό το θέμα θα το δούμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους», ανέφερε περαιτέρω.

«Ένα άλλο από τα θέματα που θέσαμε ενώπιον του Προέδρου είναι το τιμητικό επίδομα, το οποίο θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αυξηθεί και να επιδοθεί σωστά στους αιχμαλώτους πολέμου. Το άλλο θέμα το οποίο έχουμε θέσει ενώπιον του Προέδρου είναι οι διακοπές που προωθούνται μέσα από το νόμο των αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και το θέμα της διατίμησης 08 που αφορά την έκπτωση πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε ο κ. Χρίστου.

Όσον αφορά το θέμα της διαφώτισης, ο κ. Χρίστου ανέφερε πως θα υπάρξουν επαφές με το Υπουργείο Εξωτερικών, την πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, και με πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό. ­«Να σταλεί υλικό από τον σύνδεσμο όπως βιβλία και υλικό ντοκιμαντέρ, το οποίο θα σταλεί στις παροικίες των αποδήμων μέσα στο πλαίσιο της διαφώτισης. Για αυτό το θέμα έχει οριστεί επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ