Σε καταγγελία προς το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, προχώρησε το ΕΛΑΜ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Μάριος Πελεκάνος.

Η καταγγελία, όπως σημειώνεται, η οποία κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας και στον Επίτροπο Επικοινωνιών, αφορά στην «αιφνίδια και αδικαιολόγητη απενεργοποίηση των επίσημων σελίδων της Παράταξής μας στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Ιανουαρίου 2026».

«Η καταγγελία υποβάλλεται κατά των επαναλαμβανόμενων και συντονισμένων ενεργειών που περιορίζουν την πολιτική έκφραση του ΕΛΑΜ στο διαδίκτυο. Πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης, με άμεση επίπτωση στον δημόσιο διάλογο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι με την επιστολή το ΕΛΑΜ ζητά πλήρη διερεύνηση των περιστατικών, τόσο της 12ης Ιανουαρίου όσο και προηγούμενων σχετικών ενεργειών, αλλά και την άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία των επίσημων σελίδων της παράταξής.

Την ίδια στιγμή, ζητά τη λήψη μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

«Το ΕΛΑΜ αποτελεί κοινοβουλευτικό πολιτικό κίνημα με εκλεγμένους εκπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η φίμωση αυτή αλλοιώνει τον δημόσιο πολιτικό διάλογο, στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα ενημέρωσης και δύναται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το εκλογικό αποτέλεσμα», καταλήγει η ανακοίνωση.