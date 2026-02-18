Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την υγεία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημειώνοντας ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των θανάτων, είπε ότι στην Κύπρο, παρά το υψηλό προσδόκιμο ζωής μας, ένας στους τέσσερις θανάτους εξακολουθεί να συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Οπως είπε, για την κυβέρνηση, η ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες.

"Σε αυτή την προσπάθεια, στοχεύουμε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην ευθυγράμμιση της εθνικής δράσης με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για την Πρόληψη και Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Παθήσεων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα", επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις, που επηρεάζουν όχι μόνο τα συστήματα υγείας μας αλλά και τις οικογένειες, τις οικονομίες και την κοινωνική συνοχή.

«Στις γηράσκουσες ευρωπαϊκές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, βλέπουμε ένα αυξανόμενο βάρος χρόνιων παθήσεων, γεγονός που καθιστά αυτή την πρόκληση ακόμη πιο περίπλοκη. Αυτή η πραγματικότητα απαιτεί αναθεωρημένη σκέψη επικεντρωμένη σε νέα εργαλεία, ισχυρότερες συνεργασίες και στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Η Κύπρος, τόνισε, «αν και μικρή σε μέγεθος, είναι αποφασισμένη να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την υγεία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε χώρα, ανεξαρτήτως μεγέθους και δυνατοτήτων, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην πιλοτική εφαρμογή της καινοτομίας, στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, και στη διαμόρφωση πολιτικών που είναι ταυτόχρονα φιλόδοξες και ρεαλιστικές».

Καταλήγοντας, είπε ότι ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε τις συζητήσεις για την ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και τα ιατρικά προϊόντα, την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ιατρικών προϊόντων και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των συστημάτων υγείας μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ