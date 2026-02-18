Η ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι το μέσο που θα επιτρέψει την ευρύτερη ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Frederick, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος είπε ότι ήταν οφειλή του να τιμήσει τον ιδρυτή του Πανεπιστημίου, Μιχάλη Φρειδερίκο και τους ανθρώπους που ενστερνίστηκαν το όραμά του, για μία υψηλού επιπέδου και ποιοτική, πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τόπο μας. Πρόσθεσε ότι ο Μιχάλης Φρειδερίκος και οι συνεργάτες του έθεσαν ως γνώμονά τους αδιαπραγμάτευτες αξίες, που αφορούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και τη διασύνδεσή τους με την κοινωνική προσφορά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε σημαντικότατα επιτεύγματα, από την ίδρυση της Τεχνικής και Οικονομικής Σχολής Λευκωσίας έως τη σημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου Frederick, επισημαίνοντας ότι το Πανεπιστήμιο υπήρξε από τα πρώτα που εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας το 2007, αποτελώντας το μοναδικό με παρουσία σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό.

"Έκτοτε, με τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του, συνεχίζει να δομεί στις ίδιες αξίες την ανάπτυξή του, να εξελίσσεται και να καταξιώνεται, τόσο στον τόπο μας, όσο και διεθνώς. Συνεχίζει να επιδεικνύει απόλυτη προσήλωση στην Αριστεία στη διδασκαλία, την Εξωστρέφεια, την ενίσχυση της Έρευνας και των Δεξιοτήτων, καθώς επίσης τη διασύνδεση της προσφερόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας", σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρώτο στην Κύπρο που αντιλαμβάνεται απόλτα αυτή την ανάγκη, τη διασύνδεση της προσφερόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Σπουδαίας σημασίας είναι, συνέχισε, η επένδυση και η εφαρμογή της ολιστικής εκπαίδευσης που υιοθετεί ο Οργανισμός, με απώτερο σκοπό το προσωπικό και οι φοιτητές και φοιτήτριές του, να καλλιεργήσουν διερευνητικό πνεύμα, κριτική σκέψη και να γίνουν φορείς της γνώσης και της αλλαγής με γνώμονα το ήθος τους. Ως αποτέλεσμα, "αποτελεί πόλο έλξης της ακαδημαϊκής και της φοιτητικής κοινότητας, τόσο της πατρίδας μας όσο και του εξωτερικού", είπε, συγχαίροντας για τη νέα συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο του Manchester, και αναφέροντας ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, για το Frederick.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοπορία του ιδρύματος στον τομέα της καινοτομίας, σε συνδυασμό με μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, που "αναδεικνύουν το Πανεπιστήμιο Frederick σε ένα πρότυπο ακαδημαϊκό ίδρυμα, με ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον τόπο μας όσο και στη διεθνή κοινότητα".

Ο Πρόεδρος ανέφερε, ακόμα, ότι η συμβολή του Οργανισμού στο οικονομικό οικοσύστημα τα τελευταία 60 χρόνια αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική, αφού λειτούργησε ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και φορέας ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. "Δημιούργησε χιλιάδες θέσεις απασχόλησης για ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και είχε άμεσο και έμμεσο θετικό αντίκτυπο σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας". Την ίδια στιγμή, συνέχισε, η αξία του Πανεπιστημίου Frederick αντανακλάται πρωτίστως στους ανθρώπους του, κάνοντας λόγο για φοιτητές, απόφοιτους και ακαδημαϊκούς του που έχουν στελεχώσει καίριες θέσεις ευθύνης, υπηρετώντας με επάρκεια την Πολιτεία και τους θεσμούς της.

Ενδεικτική αυτής της ποιότητας είναι η πορεία δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών του, είπε, αναφερόμενος στον νυν Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κώστα Καδή, καθώς και στον Πρύτανη, Γιώργο Δημοσθένους, οι οποίοι υπηρέτησαν ως Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού.

"Η ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι το μέσο που θα επιτρέψει την ευρύτερη ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας, αλλά -αυτός είναι ο πρώτιστος μας στόχος - και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας. Και αυτό είναι το όραμά μας", είπε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι "πιστεύουμε στις ικανότητες και δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας, του σημαντικότερου μας πλούτου, αλλά και στις προοπτικές της πατρίδας μας να αναδειχθεί σε ένα περιφερειακό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Ένα κέντρο που θα προσελκύει την εν δυνάμει φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της πατρίδας μας, αλλά και αυτή του εξωτερικού".

Όπως επισήμανε, σε αυτή την προσπάθεια της πολιτείας "σίγουρα θα αξιοποιήσουμε τη συνεργασία με το Manchester", σημειώνοντας ότι είναι μια ενδεικτική εξέλιξη των προοπτικών και των δυνατοτήτων της χώρας να καταστεί περιφερειακό και ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας.

Βασικοί Πυλώνες της εν λόγω πολιτικής είναι η προώθηση των καίριων τομέων της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Αριστείας, η διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και η διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσεται και η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής με στόχο την αναβάθμιση και περαιτέρω διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόσθεσε.

Σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κατέχουν κομβική θέση, επισήμανε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και το Πανεπιστήμιο Frederick συμβάλλει ουσιαστικά εδώ και πολλά χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΚΥΠΕ