Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρία την υλοποίηση εθνικού προγράμματος για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία, ενισχύοντας τη συνολική προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για μείωση των εκπομπών και μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, το νέο πρόγραμμα, με τίτλο «Παρακολούθηση και Μείωση των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου στην Κτηνοτροφία», θα υλοποιηθεί από το 2026 έως το 2028 με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,15 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι «η απόφαση αξιοποιεί τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υποδομές που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στο πλαίσιο προηγούμενου έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Το έργο αυτό, προστίθεται, «επέτρεψε τον επικαιροποιημένο επανυπολογισμό των εκπομπών από τη γεωργία, συμβάλλοντας σε πολύ σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τη χώρα μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών».

«Μέσω του νέου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες μετρήσεις και αναλύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό των πραγματικών εκπομπών της κτηνοτροφίας της χώρας», αναφέρεται. «Στόχος είναι η ανάπτυξη και διαμόρφωση στοχευμένων μέτρων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών του κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης που θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και μέτρων διαχείρισης με μετρήσιμο κλιματικό αποτύπωμα», υπογραμμίζεται.

«Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 32% έως το 2030 και στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ