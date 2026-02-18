Στο €1 δισεκατομμύριο ανέρχονται οι πραγματικές ανάγκες για να μπορεί να ανταποκριθεί το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Τμήματος, Ανδρέας Μαραγκός, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, που εξέτασε αυτεπάγγελτα την πρόοδο των έργων που αφορούν σε σχολικά κτίρια.

Ο κ. Μαραγκός είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για όλες αναγκαίες υποδομές, πρόσθεσε, όμως ότι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης είναι υπό την αίρεση της έγκρισης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε λέγοντας ότι για το 2026 ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €35 εκατομμύρια, όμως είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, καθώς είναι πάρα πολλά τα έργα, επομένως επαφίεται η υλοποίησή τους στις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ανέφερε ότι η αντισεισμική αναβάθμιση των 730 σχολικών κτιρίων άρχισε από το 2000 και ακόμα εκκρεμούν 78 σχολεία, που αρχικά είχαν αξιολογηθεί ως χαμηλής επικινδυνότητας, όμως με την πάροδο 26 ετών, κάποια από αυτά χρήζουν κατεδάφισης, αντί αναβάθμισης, βάσει της τεχνοοικονομικής μελέτης. Επεσήμανε, δε, ότι το κόστος των κατασκευών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερους περιορισμούς.

Ο κ. Μαραγκός σημείωσε ότι δυσκολίες προκύπτουν και από πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά καιρούς. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι με την επέκταση του χρόνου φοίτησης στην προδημοτική εκπαίδευση, αποφασίστηκε να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξημένου αριθμού μαθητών με προκατασκευασμένες αίθουσες, ως προσωρινή λύση, μέχρι την ανέγερση κανονικών αιθουσών. Προβλήματα προκύπτουν, εξήγησε ο κ. Μαραγκός, ακριβώς επειδή οι προκατασκευασμένες αίθουσες βρίσκονται στον χώρο που προορίζεται για την ανέγερση νέων.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος, ανέφερε ότι κάθε σχολική εφορεία, ανάλογα με το μέγεθός της, χρειάζεται μόνο για συντηρήσεις τουλάχιστον €500.000 έως €1 εκατομμύριο. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι μόνο για αναβάθμιση εγκαταστάσεων για τουαλέτες, η εφορεία Λευκωσίας χρειάζεται €15.000-€20.000 μόνο για τουαλέτες Λευκωσίας.

Λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ως θετικό το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το 2012 και έπειτα, αν και, όταν οι Βουλευτές ζήτησαν να ενημερωθούν για τα ακριβή ποσά των ετών από το 2011 μέχρι σήμερα, διαφάνηκε ότι η ανοδική πορεία οφείλεται στη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε το 2012. Μάλιστα, 15 χρόνια μετά, ο προϋπολογισμός είναι κατά €20 εκατομμύρια χαμηλότερος από εκείνον του 2011.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο προϋπολογισμός έφτανε τα €55 εκατομμύρια το 2011, αλλά μειώθηκε στα €33 εκατομμύρια το 2012, και ακολούθως αυξήθηκε στα €20,4 εκατομμύρια το 2013, €17 εκατομμύρια το 2014, €13,2 εκατομμύρια το 2015, €25,3 εκατομμύρια το 2016, €22,9 εκατομμύρια το 2017, €24,3 εκατομμύρια το 2018, €24,2 εκατομμύρια το 2019, €24,2 εκατομμύρια το 2020, €29,1 εκατομμύρια το 2021, €37 εκατομμύρια το 2023, €35 εκατομμύρια το 2024, €35,9 εκατομμύρια το 2025, €35 εκατομμύρια το 2026, ενώ ο μεσοπρόθεσμoς προβλέπει €40 εκατομμύρια τόσο για το 2027, όσο και για το 2028.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος προέδρευσε της συνεδρίασης, επεσήμανε ότι με το ύψος του προϋπολογισμού θα χρειαστούν περίπου 30 χρόνια για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες σε υποδομές σχολικών κτιρίων. Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση έκανε λόγο για διαχρονική αμέλεια κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, προσθέτοντας ότι, παρά τις προσπάθειες της παρούσας κυβέρνησης, υπάρχει κίνδυνος για κλείσιμο δημόσιων σχολείων.

Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε και στη μεγάλη χρονοτριβή που υπήρξε για την προώθηση του έργου του Νικολαΐδειου Γυμνασίου στην Πάφο, λέγοντας ότι μετράει 17 χρόνια το αίτημα αυτό, ενώ έκανε λόγο και για «τρικλοποδιές» από την δημοτική αρχή στην Πάφο και τον Δήμαρχο, Φαίδωνα. Φαίδωνος

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι από τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό εξαρτάται η ποιότητα της εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία. Είπε ότι χρειάζεται δραστική αύξηση, δεδομένης και της ανθεκτικότητας της οικονομίας, ενώ πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητη και η αναδιάρθρωση στις Τεχνικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι το 40% των προβλεπόμενων θέσεων είναι κενές. Κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερους πόρους και για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων, λέγοντας ότι δεν πρέπει να διδάσκονται οι μαθητές σε προκατασκευασμένες αίθουσες, ούτε να στοιβάζονται σε σχολεία-μαμούθ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι υπάρχουν πιεστικές ανάγκες, αναφέροντας ενδεικτικά το πρώτο δημοτικό σχολείο στον Πέρα Χωριό Νήσου, που μετράει σχεδόν έναν αιώνα ζωής, καθώς και την τεχνική σχολή Ιδαλίου. «Ένα κτίριο έχει καθοριστικό ρόλο και για την απόδοση των εκπαιδευτικών και για την απόδοση των μαθητών», σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, προσθέτοντας ότι από τις συνθήκες αυτές το εκπαιδευτικό έργο επηρεάζεται αρνητικά. Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα συνεχίσουν να θέτουμε το ζήτημα, προκειμένου να προχωρήσει το κράτος στην κάλυψη όλων των αναγκών.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε ότι πολλά έργα επείγουν, ιδίως μετά και την απόφαση για επέκταση της φοίτησης στην προδημοτική εκπαίδευση. «Ως ΔΗΠΑ, βλέποντας αυτή την κατάσταση και θέλοντας να βοηθήσουμε», συνέχισε ο Βουλευτής, «θα θέσουμε επιτακτικά το θέμα για να αντλήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια», σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει ήδη την ερχόμενη Παρασκευή στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συζητήσει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ