Την απόφασή του να υποβάλει υποψηφιότητα για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Σούγλης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος με ανάρτησή του, «η αλλαγή έρχεται ή ήρθε και πολλοί δεν το κατάλαβαν ακόμα».

Την ίδια στιγμή καλεί τους πολίτες να μπουν στην εφαρμογή Αgora και να πατήσουν αστεράκι στο όνομά του.

Αυτούσια η ανακοίνωσή του

Φίλοι και φίλες καλημέρα σας! Η αλλαγή έρχεται ή ήρθε και πολλοί δεν το κατάλαβαν ακόμα. Ας την στηρίξουμε. Ας την κάνουμε να δουλέψει! Υπέβαλα την υποψηφιότητα μου με το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία για την Λεμεσό. Σε πρώτη φάση μπείτε στην εφαρμογή Αgora και πατήστε αστεράκι στο όνομα μου και σε δεύτερη φάση θα χρειαστώ την ψήφο σας στις 24 Μαίου στις βουλευτικές εκλογές. Ξέρετε ποιος είμαι, τι πρεσβεύω και ο ίδιος θα παραμείνω. Υπηρετώντας αρχές και αξίες και συνεχίζοντας τον αγώνα μου για μια πιο δίκαιη κοινωνία!