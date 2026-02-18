Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Κακουργιοδικείου για την αθώωση των Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη, σχετικά με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, εξέδωσε το Άλμα.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, «ο Νίκος Αναστασιάδης και τα πολιτικά του τέκνα που διόρισε την Νομική Υπηρεσία έστησαν το τέλειο ξέπλυμα».

Τονίζει ότι «η διαπλοκή και η διαφθορά παραμένουν ατιμώρητες, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με οργή και απογοήτευση».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου στις 17 Φεβρουαρίου 2026 έθαψε οριστικά το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων της Κυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ. Ο Νίκος Αναστασιάδης και τα πολιτικά του τέκνα που διόρισε την Νομική Υπηρεσία έστησαν το τέλειο ξέπλυμα.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που μετά επιβεβαιώθηκαν από την Επιτροπή Νικολάτου, ένα στα δύο «χρυσά διαβατήρια» δόθηκε παράνομα από το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Αναστασιάδη, στο οποίο μετείχαν οι νυν επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας κκ. Σαββίδης και Αγγελίδης. Η δικαστική απόφαση, που αθώωσε τους κατηγορούμενους, αναφέρει ρητά την ελλιπή τεκμηρίωση εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής (δηλαδή της Νομικής Υπηρεσίας), η οποία οδήγησε στην αθώωση των κκ. Συλλούρη και Τζιοβάνη. Η διαπλοκή και η διαφθορά παραμένουν ατιμώρητες, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με οργή και απογοήτευση.

Το δικαστήριο επέκρινε τη Νομική Υπηρεσία για τα «μαρτυρικά κενά» και την έλλειψη εξηγήσεων για την μη κλήση κρίσιμων μαρτύρων. Φυσικά, οι κκ. Σαββίδης και Αγγελίδης, ουδόλως θα ενοχληθούν από τις υποτιμητικές γι αυτούς αναφορές. Δεν είμαστε αφελείς. Η έλλειψη τεκμηρίωσης δεν είναι τεχνικό λάθος της Νομικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για εμφανή σύγκρουση συμφέροντος. Πώς μπορούν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας να αποδείξουν αθέμιτο επηρεασμό του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετείχαν, χωρίς να παραδεχθούν ότι οι αποφάσεις τους ήταν παράνομες; Η τακτική είναι εσκεμμένη: να προστατευτεί το σύστημα εξουσίας που νέμεται τα δημόσια αγαθά της χώρας.

Όταν η Νομική Υπηρεσία εγκαλείται από το Δικαστήριο για σοβαρές παραλείψεις σε μια μείζονος σημασίας υπόθεση, πώς θα πεισθεί η κοινωνία ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θέλουν όντως να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση του videogate του Προεδρικού και να στοιχειοθετήσουν αποτελεσματικά την υπόθεση αυτή ενώπιον της Δικαιοσύνης;

Ποιος θα πεισθεί ότι ο συγκεκριμένοι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, πρώην υπουργοί του Αναστασιάδη, θα του ασκήσουν δίωξη, σε περίπτωση που η Αρχή κατά της Διαφθοράς εντοπίσει ενοχοποιητικά στοιχεία για τον πρώην Πρόεδρο;

Οι κκ. Σαββίδης και Αγγελίδης δεν διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Άνθρωποι που σταδιοδρόμησαν πολιτικά σε μια κυβέρνηση με τις υψηλότερες επιδόσεις διαφθοράς, αδυνατούν να ασκήσουν με αμεροληψία το υψηλό τωρινό λειτούργημά τους. Αν μέχρι χθες το υποψιαζόμασταν, σήμερα το γνωρίζουμε. Η παραίτηση τους αποτελεί μονόδρομο.

Τελικά, ο μόνος που πλήρωσε τίμημα από το σκάνδαλο ήταν αυτός που ύψωσε το ανάστημά του και προσπάθησε μέχρι τέλους στην αποκάλυψή του.

Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης, η κοινωνία δεν μπορεί να εφησυχάσει. Η διερεύνηση και η λογοδοσία παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση και μεταρρυθμίσεις. Καλούμε τους πολίτες στις εκλογές του Μαΐου 2026 να πουν ένα ηχηρό «όχι» στη διαφθορά και να απαιτήσουν πραγματική λογοδοσία και ακεραιότητα στο δημόσιο βίο.