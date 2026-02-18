Η Κύπρος θα συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, γράφει η ιστορική ρωσική εφημερίδα «Ιζβέστια», επικαλούμενη δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Χάρη Γεωργιάδη.

«Η σύγκρουση στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «και εάν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος, με τον οποίο η Κύπρος θα μπορούσε να συμβάλει, πρέπει φυσικά να το κάνει».

Η ρωσική εφημερίδα επισημαίνει ότι προηγουμένως «ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε την ΕΕ να βρει τρόπο να διεξάγει διάλογο με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθείας». Τονίζεται επίσης σε εκτενές άρθρο του Κιρίλ Φένιν ότι από την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «οργάνου, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της πολιτικής των Βρυξελλών».

Κατά την εκτίμηση της «Ιζβέστια» «εντός της ΕΕ ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα. Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε στους Ευρωπαίους ηγέτες να αποκαταστήσουν επαφές με τη Ρωσία και να αρχίσουν τη συζήτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εισηγήθηκε την πρωτοβουλία να οριστεί ειδικός απεσταλμένος της Ευρώπης για την ουκρανική διευθέτηση».

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα, η Κυβέρνηση της Σλοβακίας μεταξύ άλλων είναι έτοιμη να επαναρχίσει τις απευθείας πτήσεις με τη Μόσχα, αμέσως μόλις αρθούν οι κυρώσεις, που τις έχουν απαγορεύσει.

