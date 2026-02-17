Από τις αρχές του 2026, οι δομές των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΠΑΣ) του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης & Διεθνούς Προστασίας (ΥΜΔΠ) έχει αναλάβει τη λειτουργία, διαχείριση και οργάνωση των δομών και κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, με επιστολή του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, παρέχει πλήρη πρόσβαση στις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αστυνομία Κύπρου για σκοπούς διερεύνησης αξιόποινων πράξεων, αλλά και γενικότερης αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών.

Το μέτρο αυτό δείχνει την πρόθεση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης να λάβει από την αρχή αυστηρά μέτρα για αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε τέτοια υποστατικά και αποτελεί μέρος της πολιτικής της Κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για αυστηρή αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς αλλοδαπών, αναφέρει πηγή του ΥΜΔΠ στο DEFENCE ReDEFiNED.

