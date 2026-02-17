«Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο μια περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και μια ευκαιρία για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου», τόνισε ο Επίτροπος Κώστας Καδής κατά την έναρξη της διάσκεψης υψηλού επιπέδου «Πλοηγώντας την Αλλαγή: Προς την Ενεργειακή Μετάβαση στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ».

Ο κ. Καδής υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστήσει τον τομέα περιβαλλοντικά βιώσιμο και κλιματικά ουδέτερο έως το 2050, χαρακτηρίζοντας αυτήν την πορεία ως «τη μόνη βιώσιμη λύση για να παραμείνει ο τομέας ανθεκτικός απέναντι στις περιβαλλοντικές και κλιματικές κρίσεις».

Ο Επίτροπος εξήγησε ότι ο κεντρικός στόχος είναι «να απομακρυνθούμε από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα προς ενεργειακές λύσεις που διαφυλάσσουν τα οικοσυστήματα, προστατεύουν τον τομέα από μελλοντικούς ενεργειακούς κλυδωνισμούς και ενισχύουν την γαλάζια οικονομία». Ωστόσο, η πορεία αυτή αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

«Οι λύσεις για την αποανθρακοποίηση του κλάδου δεν είναι ακόμη ώριμες, ενώ οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές», ανέφερε. Παράλληλα, η περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ο αργός ρυθμός αναβάθμισης των υποδομών λιμανιών, καθώς και η δυσκολία προσέλκυσης νέων αλιέων και η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων αποτελούν βασικά εμπόδια. «Δεν υπάρχει μια λύση για όλους», τόνισε ο Καδής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε στόλου και κάθε θαλάσσιας λεκάνης.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στα Εθνικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF), τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την αναβάθμιση κινητήρων, την ενεργειακή απόδοση των σκαφών, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εργασίας. «Τα κράτη μέλη έχουν ήδη στη διάθεσή τους εργαλεία και χρηματοδοτήσεις για να προχωρήσουν σε αυτές τις αλλαγές, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της συνεργασίας για την ενεργειακή μετάβαση», ανέφερε ο Καδής, καλώντας τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες.

Η ομιλία του Επιτρόπου εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Οδικού Χάρτη για την Ενεργειακή Μετάβαση, ο οποίος θα ενταχθεί στη Όραμα 2040 για την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια. «Ο Οδικός Χάρτης θα περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, αναβαθμίσεις υποδομών και υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών», εξήγησε ο Καδής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράξη για τους Ωκεανούς (European Ocean Pact), η οποία ενώνει όλα τα ζητήματα που αφορούν τους ωκεανούς και τις θάλασσες της ΕΕ. «Η Πράξη αυτή εξασφαλίζει μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση, ενώ το European Ocean Observation Initiative και το European Dihttps://www.sigmalive.com/news/politics/1304069/ecofin-simfonia-ghia-daneio-90-dis-efrw-stin-oykraniagital Twin Ocean, που θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο, θα ενισχύσουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον ωκεανό», ανέφερε ο Επίτροπος.

Ο Καδής τόνισε ότι η ΕΕ δεν δρα μόνη της, αλλά συνεργάζεται με την UNESCO και άλλους παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Συστήματος Παρατήρησης των Ωκεανών. «Η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς ζούμε σε έναν πλανήτη όπου το 70% της επιφάνειας καλύπτεται από νερό», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέες στρατηγικές για τις παραθαλάσσιες κοινότητες και τα νησιά, καθώς και σε συνεργασίες με άλλους τομείς της Επιτροπής για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, μιας νέας στρατηγικής για τα λιμάνια και μιας βιομηχανικής ναυτιλιακής στρατηγικής. «Η συμμετοχή των φορέων είναι κρίσιμη για την επίτευξη της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου», κατέληξε ο Καδής.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται το μέλλον του κλάδου», τόνισε ο Επίτροπος, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους. «Η δουλειά σας δεν είναι μόνο για σήμερα, αλλά για τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων των φορέων είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων.

Διαβάστε επίσης: ECOFIN: Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πηγή: ΚΥΠΕ