Σαφές στίγμα υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων μέσω της κινητοποίησης ιδιωτικών αποταμιεύσεων έδωσαν ο προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), Μάκης Κεραυνός, και ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τοποθετώντας τη διαπραγμάτευση για τις επικουρικές συντάξεις στο ευρύτερο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), με τον Υπουργό να επισημαίνει ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστική για την απελευθέρωση δυνάμεων και τη διοχέτευση χρημάτων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ο κ. Κεραυνός ανέδειξε τον κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα του πακέτου για τις επικουρικές συντάξεις, σημειώνοντας ότι «ο υπέρτατος στόχος του πακέτου για τις επικουρικές συντάξεις είναι να βοηθήσει τους πολίτες να εξασφαλίσουν πιο επαρκές εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε ισχυρότερα και πιο αποτελεσματικά επικουρικά συνταξιοδοτικά συστήματα». «Τα συστήματα αυτά θα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο των δημόσιων συντάξεων στα κράτη-μέλη», είπε.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε τον ρόλο των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία, επισημαίνοντας ότι «οι προτάσεις επικεντρώνονται στην αύξηση της χρήσης των επικουρικών συντάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης των συνταξιοδοτικών προϊόντων και στη δυνατότητα τα συνταξιοδοτικά ταμεία να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία».

Συνδέοντας το πακέτο με τη στρατηγική της SIU και τη φιλοδοξία της Κυπριακής Προεδρίας, ο Κεραυνός τόνισε ότι «το πακέτο για τις επικουρικές συντάξεις αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με στόχο να κατευθυνθούν περισσότερες ιδιωτικές αποταμιεύσεις σε επενδύσεις που στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης».

Απαντώντας ειδικά σε ερώτηση για το μέχρι πού φτάνει η φιλοδοξία της Κυπριακής Προεδρίας για τη διαπραγμάτευση υπογράμμισε ότι «η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη είναι η ανταγωνιστικότητα και το πακέτο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστικό, ώστε να απελευθερωθούν δυνάμεις και δυνατότητες και να διοχετευθούν χρήματα σε παραγωγικές επενδύσεις, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις επιβεβαίωσε ότι οι επικουρικές συντάξεις αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής SIU, τονίζοντας ότι «είχαμε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μας για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων». «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση επικουρικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα στη συνταξιοδότηση», σημείωσε.

Σε ερώτηση που αφορά έναν από τους δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (International Criminal Court - ICC) Νικόλας Γκιγιού, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες μετά τις κυρώσεις που υπέστη από τις ΗΠΑ μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος συλλήψεως για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με επιπτώσεις που αφορούν και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το πλήρες πάγωμα των λογαρισμών του, ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι η Κομισιόν προγραμματίζει σήμερα ειδική συνάντηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί όπως είπε «μαζί με την Επίτροπο Αλμπουκέρκε και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να συζητήσουμε τόσο τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των κυρώσεων στη διαθεσιμότητα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, όσο και τα ενδεχόμενα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης».

Όπως συμπλήρωσε, η συζήτηση δεν θα περιοριστεί στις άμεσες επιπτώσεις, αλλά θα επεκταθεί και στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης, καθώς αναμένεται να συζητηθούν επίσης πιο διαρθρωτικά ζητήματα μεσοπρόθεσμα, σχετικά «με το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία στον τομέα των πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και μέσω των πρωτοβουλιών μας για την ψηφιακή Ευρώπη».

Πηγή: ΚΥΠΕ