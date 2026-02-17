Με την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης από τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφηκε ήδη θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών δήλωσε η Υφυπουργός παρά των Προέδρων Ειρήνη Πική, σημειώνοντας παράλληλα ότι περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν μείωση της φορολογίας που πλήρωσαν ενώ μέσα στο 2026 περίπου 30.000 φυσικά πρόσωπα αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή φόρων.

Η κ. Πική μιλούσε την Τρίτη το πρωί στην ημερίδα «Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026», η οποία διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου του ΣΕΛΚ για ενημέρωση αναφορικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ημερίδας ανέφερε ότι «με τον μισθό Ιανουαρίου, περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν μείωση της φορολογίας που πλήρωσαν, το οποίο σημαίνει μία καθαρή αύξηση αποδοχών, ενώ μέσα στο 2026 περίπου 30.000 φυσικά πρόσωπα αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή φόρων».

Σημείωσε ότι το νέο αφορολόγητο όριο στις €22.000, οι απλούστερες κλίμακες, η κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και η ουσιαστική ελάφρυνση στην Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε 5% «δίνουν ανάσα σε οικογένειες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας ρευστότητα και ανταγωνιστικότητα».

Στα ίδια στοιχεία αναφέρθηκε και ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, επισημαίνοντας και τις βασικότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος εταιρειών, είπε, «αυξήθηκε από δωδεκάμισι τοις 100 στο 15%, ενώ παράλληλα καταργήθηκε η λογιζόμενη διανομή μερίσματος και μειώθηκε η έκτακτη εισφορά για την άμυνα κατά τη διανομή μερισμάτων από 17 σε 5%».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, «οι εν λόγω αλλαγές βελτιώνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα των κύπριων επιχειρηματιών που ήταν και ένα από τα κύρια ζητούμενα της μεταρρύθμισης».

Ο Έφορος αναφέρθηκε και στα κυριότερα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και στη φορολογική δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι εισάχθηκε το μέτρο της προσωρινής σφράγισης υποστατικών επιχειρήσεων όταν η επιχείρηση αμελεί να πληρώσει τους φόρους της ή και αν παρατηρούνται συμπεριφορές μη συμμόρφωσης.

«Πρόκειται για ένα μέτρο, το οποίο είναι αυστηρό και η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται με φειδώ από το τμήμα φορολογίας και σίγουρα όχι εις βάρος επιχειρήσεων που κάνουν εμφανείς προσπάθειες συμμόρφωσης», είπε.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι όπως σημείωσε, η δυνατότητα της φορολογικής αρχής να δεσμεύει μετοχές φορολογουμένων που οι φορολογικές τους υποχρεώσεις ξεπερνούν τις €100.000.

«Η πρόσβαση στα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών σε εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα αποτελέσει επίσης ένα εργαλείο για την ενίσχυση της συμμόρφωσης», είπε. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στήριξης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης, «ακόμη και αν έχουμε επιμέρους σημεία διαφωνίας τόσο για το καλό της οικονομίας του τόπου μας, της ευημερίας των πολιτών του όσο και για μια πιο θετική εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό».

Η Υφυπουργός χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «εμβληματική τομή», υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ένα φορολογικό σύστημα απλό, διαφανές και αποτελεσματικό, με δίκαιη κατανομή βαρών και σαφή, απτά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες.

Όπως είπε, η προσπάθεια εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό του κράτους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, η κ. Πική σημείωσε ότι η ανάπτυξη για το 2025 προσεγγίζει το 4%, το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα παραμένουν σταθερά άνω του 3%. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στη βαθμίδα «A» από τον οίκο Scope Ratings, κάνοντας λόγο για έμπρακτη αναγνώριση της δημοσιονομικής συνέπειας και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Καταλήγοντας, η Υφυπουργός κάλεσε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε παρεμβάσεις κοστολογημένες, εφαρμόσιμες και μετρήσιμες, με στόχο λιγότερο φορολογικό βάρος, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και ένα σταθερό, φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον. «Εμείς δεσμευόμαστε για σταθερότητα κανόνων, γρήγορα αντανακλαστικά και ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς εταίρους», είπε καταληκτικά.

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ Οδυσσέας Χριστοδούλου, έκανε λόγο για μεγάλη συμμετοχή πέραν των 300 σύνεδρων, που αποτελεί απόδειξη της μεγάλης επιτυχίας που είχε η φορολογική μεταρρύθμιση και το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε από επαγγελματίες λογιστές, επιχειρηματίες και όλους γενικότερα τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις 3 εβδομάδων περισσότερα από το 2.000 άτομα μέλη του ΣΕΛΚ αλλά και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας εκπαιδεύτηκαν μέσω δια ζώσης σεμιναρίων ενώ πέραν των 1.100 ατόμων παρακολούθησαν ένα δίωρο διαδικτυακό σεμινάριο.

«Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αντιπροσωπεύουν επαγγελματίες καλύτερα προετοιμασμένους εργοδότες, πιο ενημερωμένους και τελικά φορολογούμενους που μπορούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν σωστά τις αλλαγές που φέρνει η μεταρρύθμιση», σημείωσε.

Στο δικό της χαιρετισμό η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Βουλής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση και η ψήφιση της ήταν το αποτέλεσμα μιας σκληρής επίπονης δουλειάς στην Επιτροπή Οικονομικών, και που πέτυχε λόγω της αγνής πρόθεσης όλων των εμπλεκομένων για συζήτηση, διαβούλευση και συνεννόηση.

«Όταν όλοι μαζί γνωρίζουμε και αποδεχτούμε ότι η κοινή προσπάθεια θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο τότε νομίζω η συνέργεια δημόσιου, ιδιωτικού και κοινοβουλίου είναι ο καλύτερος τρόπος και είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούμε να παραδώσουμε», σημείωσε.

Αυξήθηκαν οι φορολογικές εισπράξεις το 2025 είπε ο Έφορος Φορολογίας

Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Έφορος Φορολογίας, το Τμήμα Φορολογίας κατέγραψε αύξηση πέραν του 60% στις φορολογικές εισπράξεις το 2025 σε σύγκριση με το 2021, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ.

Σημείωσε ότι η ανοδική πορεία «πέρα από αναμφισβήτητα αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι και αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολουθούμε και των στοχευμένων παρεμβάσεών μας προς ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο του έργου εκκαθάρισης καθυστερημένης εργασίας για δηλώσεις εισοδήματος έχουν εκκαθαριστεί από την έναρξή του περίπου 3,3 εκατομμύρια δηλώσεις. «Εκδόθηκαν φορολογίες με επιβολή περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ φόρου εισοδήματος και, το επίσης σημαντικό, επιστράφηκαν σε φορολογούμενους 400 εκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του Τμήματος, υπογράμμισε ότι «κεντρική μας προτεραιότητα είναι η αύξηση φορολογικών εσόδων» μέσα από απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες, καλύτερη πληροφόρηση και εκπαίδευση, αλλά και αξιοποίηση της τεχνολογίας και συνεχή ψηφιοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μαρκίδης στη φορολογική δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι δημιουργήθηκε «εσωτερικά ανεξάρτητη μονάδα εξέτασης ενστάσεων που δεν έχει καμία εμπλοκή στη λήψη της αρχικής απόφασης», με στόχο την ενίσχυση της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση διαδραματίζει το σύστημα Taxforall TFA, έργο συνολικής αξίας περίπου 30 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως σημείωσε, «βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και αποφέρει μετρήσιμα οφέλη». Μέσω του TFA έχουν τύχει επεξεργασίας περίπου 250.000 αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ, με επιστροφές που ανέρχονται ήδη σε 1,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα σημείωσε ότι προωθείται ο επανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής του Τμήματος, με δημιουργία μονάδων βάσει λειτουργιών και όχι ειδών φόρων, με στόχο την ομοιομορφία στις αποφάσεις, αύξηση της διαφάνειας, της απόδοσης και της ποιοτικής εξυπηρέτησης.

«Η καλύτερη εικόνα της φορολογικής αρχής μιας χώρας αντικατοπτρίζει και την εικόνα της ίδιας της χώρας», κατέληξε, σημειώνοντας ότι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο φορολογικό σύστημα ενισχύει την αξιοπιστία της Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της, σημείωσε.

