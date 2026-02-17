Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιώργος Λουκαΐδης, απέστειλε χθες επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής μέσω της οποίας εκφράζει τις ανησυχίες του Κόμματος για τη "συνεχιζόμενη άρνηση της Κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στοιχεία των δωρητών του Φορέα της Πρώτης Κυρίας".

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, τo ΑΚΕΛ ζητά από την Πρόεδρο της Βουλής να θέσει ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος προς ψήφιση Σχέδιο Απόφασης που καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσει άμεσα όλα τα στοιχεία, τονίζοντας ότι η εξουσία της Βουλής για άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Καλεί όλα τα κόμματα να υπερψηφίσουν το Σχέδιο Απόφασης προασπιζόμενα τον οφειλόμενο σεβασμό προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τον συνταγματικό ρόλο της ως ανεξάρτητης νομοθετικής εξουσίας και ως θεσμικού φορέα της δημοκρατικής λογοδοσίας.