Σε δημόσια εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προχώρησε ο Χριστόφορος Τορναρίτης, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Όπως σημειώνει, εισηγείται να γίνει άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε το Ταμείο που δημιουργήθηκε το 2013 για να στηρίζει άπορους φοιτητές, να αποκτήσει διευρυμένο κοινωνικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, εισηγείται να δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαφάνειας και Κοινωνικού Ελέγχου, «την οποία αναλαμβάνω να δημιουργήσω μέσα από το κοινωνικό έργο που κάνω τα τελευταία 35 χρόνια», όπως τονίζει.

Αυτούσια η ανάρτηση

Κύριε Πρόεδρε Νίκος Χριστοδουλίδης,

Το Ταμείο που δημιουργήθηκε το 2013 για να στηρίζει άπορους φοιτητές μπορεί , και πρέπει να εξελιχθεί.

Οι καιροί άλλαξαν.

Οι ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν.

Η κοινωνία ζητά διαφάνεια, δικαιοσύνη και πραγματική στήριξη.

Συνάνθρωποι μας υποφέρουν κάτω από το όριο της φτώχειας .

Σας εισηγούμαι δημόσια:

Να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε το Ταμείο να αποκτήσει διευρυμένο κοινωνικό ρόλο και να μπορεί να στηρίζει:

•Μονογονεϊκές μητέρες και πατέρες με χαμηλό εισόδημα

•Άπορα παιδιά και οικογένειες κάτω από το όριο φτώχειας

•Νέους που δεν σπουδάζουν αλλά χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση

•Άτομα με αναπηρία χωρίς επαρκή κρατική στήριξη

•Οικογένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας

•Θύματα ενδοοικογενειακής βίας

•Νέους που εξέρχονται από ιδρύματα ή κρατική μέριμνα

•Φοιτητές και μαθητές από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Και ότι άλλες εισηγήσεις προκύψουν ,

Και κυρίως:

Να δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαφάνειας και Κοινωνικού Ελέγχου, την οποία αναλαμβάνω να δημιουργήσω μέσα από το κοινωνικό έργο που κάνω τα τελευταία 35 χρόνια , αποτελούμενη από:

•Δέκα προέδρους αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων

•Άτομα με αποδεδειγμένη πορεία ήθους και κοινωνικής προσφοράς

•Υποχρεωτικό ετήσιο δημόσιο απολογισμό

•Πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων

Όχι άλλο μοντέλο “προεδρικού παραρτήματος”.

Ας γίνει ένα Ταμείο της Κοινωνίας με ονομασία « Ταμείο Αγάπης και συμπόνοιας»

Κύριε Πρόεδρε,

Αν πραγματικά θέλουμε να κλείσουμε κύκλους σκιών και να ανοίξουμε κύκλους εμπιστοσύνης, Αγάπης και συμπόνοιας ελάτε να το στήσουμε μαζί.

Χωρίς κομματικές ταμπέλες.

Χωρίς εξυπηρετήσεις.

Με καθαρούς κανόνες.

Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» είναι έτοιμο να συμβάλει θεσμικά, με προτάσεις και ανθρώπους.

Η κοινωνία δεν ζητά σύγκρουση.

Ζητά λύσεις.

Η πόρτα μου είναι ανοιχτή και σας περιμένει !

Πάντα με Αγάπη