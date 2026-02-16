Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης, με την Εθνική Στρατηγική ΤΝ να βρίσκεται βρίσκεται στα τελικά στάδια κατάρτισης από το Εθνικό AI Taskforce, δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού τη Δευτέρα.

Ο κ. Δαμιανού μιλούσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία προέβηκε σε απολογισμό του Υφυπουργείου για το έτος 2025 και ενημέρωσε για τις δράσεις που προγραμματίζονται για το 2026.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του κράτους και η ενίσχυση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως τονίστηκε από τον κ. Δαμιανού, «η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης», προσθέτοντας ότι η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βρίσκεται βρίσκεται στα τελικά στάδια κατάρτισης από το Εθνικό AI Taskforce. Ανέφερε ότι μέσω του «AI for Government» ενισχύονται λύσεις για το Δημόσιο, ενώ η ΑΙ ενσωματώνεται σε συστήματα όπως το Ιππόδαμος και το iJustice.

Παράλληλα, πρόσθεσε, αναπτύσσονται νέες υποδομές, όπως το «Pharos-CY», η πρόσβαση στον «Δαίδαλος» και η δημιουργία εθνικού υπερυπολογιστή σε συνεργασία με τη NVIDIA. Η ΤΝ επεκτείνεται και στην εκπαίδευση, με εφαρμογή του AI Act.

Η αναβάθμιση των υποδομών και της συνδεσιμότητας, η επένδυση στην κυβερνοασφάλεια, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελούν βασικούς πυλώνες των σχεδιασμών του Υφυπουργείου, ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο Νικόδημος Δαμιανού, «το 2025 αναπτύχθηκαν πέραν των 75 υπηρεσιών, σχεδόν διπλάσιες από το 2024». Το 2026, είπε, «αναμένουμε ότι θα παραδώσουμε πέραν των 100 υπηρεσιών». Πρόσθεσε, πως κατά το έτος 2025, 32.395 φορές πολίτες χρησιμοποίησαν τις ψηφιακές υπηρεσίες του αρχείου πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό κατά το ίδιο έτος παρασχέθηκαν ψηφιακά πέραν των 13.000 ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν στρατολογικά θέματα. Έγιναν επίσης 16.074 ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη φοιτητική χορηγία. Υπέβαλαν αίτηση 7.076 άτομα για πληρωμές του Ταμείου Αλληλεγγύης και τους έχουν καταβληθεί τα χρήματα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται πέραν των 71 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προσφέρθηκαν ψηφιακά πέραν των 58.000 τέτοιες υπηρεσίες, ενώ επίσης υπήρξαν 18.000 αιτήσεις για το βοήθημα του τοκετού.

Τα νέα συστήματα που εφαρμόστηκαν το 2025

Όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανού το Σύστημα Εκπαίδευσης (eΔΕΑ) λειτούργησε μέσα στο 2025, χρονιά κατά την οποία είχαν δημιουργηθεί πέραν των 90.000 προφίλ μαθητών, ενώ είχαν γίνει και 65.000 αιτήσεις. Το δεύτερο σύστημα είναι αυτό των ταχυδρομείων που τέθηκε σε λειτουργία το 2025. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα που αντικαθιστά τα υφιστάμενα. Μέσω της πύλης του συστήματος σε ένα μήνα λειτουργίας, δημιούργησαν λογαριασμό περίπου 1.200 πελάτες-πολίτες, ενώ δημιουργήθηκαν πέραν των 60.000 αντικειμένων προς αποστολή.

Το σύστημα των τελωνείων λειτούργησε επίσης μέσα στο 2025 και αντικαθιστά τα υφιστάμενα κατακερματισμένα συστήματα που μία ανάγκη που εκκρεμούσε για συμμόρφωση με ευρωπαϊκές πρόνοιες, είπε. Πρόσθεσε ότι έχουν υποβληθεί πάνω από 1.2 εκατομμύρια δηλώσεις και αιτήσεις στο Σύστημα Τελωνείων. Το τέταρτο σύστημα που λειτούργησε το 2025 ήταν αυτό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Η αναβάθμιση και η επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων

Ο Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι το σύστημα φορολογίας «Tax For All» και το σύστημα αδειοδότησης ανάπτυξης «Ιππόδαμος» συνέχισαν να υλοποιούνται κατά το 2025 και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και μέσα στο 2026.

«Έχουμε πλέον έναν σύγχρονο σύστημα διαχείρισης φορολογικών θεμάτων στα χέρια μας, ανέφερε ο κ. Δαμιανού. Ο Υφυπουργός σημείωσε πως μέσα στο 2025 υπήρξαν 360.000 δηλώσεις στο «Tax For All». Μέσω του συστήματος έχουν εισπραχθεί πέραν των 290 εκατομμυρίων ευρώ. Στο σύστημα «Ιππόδαμος» προστέθηκαν εννιά σημαντικές υπηρεσίες κατά το 2025.

«Συστάθηκε ομάδα εργασίας για εξέταση του πώς μπορεί η τεχνική νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί στα πολύ μεγάλης σημασίας δεδομένα του Ιππόδαμου, ούτως ώστε να επιταχύνουν κάποιες από τις αποφάσεις μας», σημείωσε ο Υφυπουργός.

Τα νέα συστήματα που τίθενται σε εφαρμογή το 2026

Το σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα είναι ένα νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει πλήρως το υφιστάμενο και θα παρέχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψηφιακών υπηρεσιών.

Το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μεγαλύτερο του μέρος θα παραδοθεί κατά το 2026 και θα συνεχίσει η υλοποίησή του στη συνέχεια. «Είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο στοχεύει στο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν εσωτερικά οι υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ανέφερε.

Το τρίτο σύστημα που θα λειτουργήσει μέσα στο 2025 είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας με την Αστυνομία, το λεγόμενο «Digipol». Θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 1ου εξαμήνου του 2026 και αφορά τη ψηφιοποίηση της επικοινωνίας και των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτης.

Πέραν αυτών, υπάρχουν σημαντικά συστήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έχουν αποτελέσματα κατά τη χρονιά που διανύουμε. Είναι το σύστημα ijustice που αφορά τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων. Πρόκειται για πλήρη αντικατάσταση του ejustice tο οποίο αναγκαστήκαμε να τερματίσουμε εδώ, εξήγησε προσθέτοντας ότι «στα μέσα της χρονιάς θα παραδοθεί η πρώτη του φάση».

«Εξετάζεται πώς μπορεί να ενσωματωθεί η εργαλείο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα ijustice, ώστε να δίνεται δυνατότητα να αξιοποιούν καλύτερα οι δικηγόροι προηγούμενες αποφάσεις, νομοθεσίες και ούτω καθεξής», ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας.

Το νέο σύστημα του τμήματος Εφόρου Εταιρειών θα ψηφιοποιεί όλον τον κύκλο διαδικασιών του κλάδου εταιρειών. «Στοχεύουμε να λειτουργήσει το τέλος του 26, αλλά ενδεχομένως να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027», ανέφερε ο κ. Δαμιανού.

Το Υφυπουργείο στηρίζει επίσης έργα στον τομέα της υγείας, όπως οι διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας και το σύστημα για τον ολοκληρωμένο φάκελο του ασθενούς. Επιπλέον, στηρίζει την υλοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σύστημα Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ και η ζώνη Σένγκεν

Αναφορά έκανε ο κ. Δαμιανού και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, θα καταγράφει ηλεκτρονικά την είσοδο και την έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τη σφράγιση των διαβατηρίων.

«Είναι μέρος του πακέτου έργων Σένγκεν, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξή μας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, καθότι τα πλείστα κράτη μέλη ακόμη δεν το έχουν υλοποιήσει. Ο ΠτΔ είχε δηλώσει ότι θα είμαστε τεχνικά έτοιμοι μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς για να μπορούμε να προχωρήσουμε με την ένταξη. Οπότε, ναι ήμασταν έτοιμοι τεχνικά και τεχνολογικά για αυτήν την διαδικασία», σημείωσε Υφυπουργός.

Έξυπνες Πόλεις – Smart Cyprus, «ψηφιακός πολίτης» και ψηφιακός βοηθός

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το 2026, ολοκληρώνεται και η Φάση Α’ του Έργου Smart Cyprus, με τη δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας για την υλοποίηση έξυπνων λύσεων για ολόκληρη την Κύπρο. Θα λειτουργήσει μια εφαρμογή κινητού Smart Citizen App, για πρόσβαση σε υπηρεσίες, επικοινωνία του πολίτη με τις τοπικές αρχές αλλά και πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το 2025 επεκτάθηκαν οι λειτουργίες της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης, η οποία ξεπέρασε τους 135.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Το 2026 θα προστεθούν στον Ψηφιακό Πολίτη εισιτήρια για αθλητικούς αγώνες, ταυτότητα τέκνου στην εφαρμογή γονέα και εγγραφα διαμονής αλλοδαπών. Μέσα στον μήνα, θα λειτουργήσει και η αγγλική έκδοση της εφαρμογής.

Επίσης, η κυβερνητική πύλη gov.cy δέχεται πάνω από 1 εκατ. επισκέψεις μηνιαίως, ενώ ο Ψηφιακός Βοηθός έχει απαντήσει σε πάνω από 250.000 ερωτήσεις πολιτών καλύπτοντας 137 θεματικές, από φορολογία και επιδόματα μέχρι προξενικά θέματα. Το 2026 θα προστεθούν νέες ενότητες, όπως Κτηματολόγιο, Μετανάστευση, Αστυνομία και Υπουργείο Εξωτερικών.

Ψηφιακές υποδομές και συνδεσιμότητα - Δωρεάν προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης

Όπως αναφέρεται, μέχρι το 2026 ολοκληρώνεται η επέκταση δικτύων οπτικών ινών σε ολόκληρη την Κύπρο, εξασφαλίζοντας γρήγορο και αξιόπιστο διαδίκτυο σε όλο τον πληθυσμό. Παράλληλα, δημιουργείται Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος για τον Δημόσιο Τομέα, ενώ η Κυβέρνηση ενίσχυσε σημαντικά τη κυβερνοασφάλεια, επενδύοντας σε μηχανισμούς και δομές τα δύο τελευταία χρόνια.

Κατά το έτος 2025, 25.000 άτομα συμμετείχαν σε δωρεάν προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης μέσω φορέων όπως η ΑΝΑΔ και το ΚΕΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα άνω των 55 ετών και γυναίκες της υπαίθρου. Το 2026 προωθείται νέα πρωτοβουλία για πρακτική υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, βοηθώντας καθημερινά στη διεκπεραίωση συναλλαγών με κράτος, δήμους και άλλους φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ