Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ, αναφέρει σε γραπτή της δήλωσης η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Όπως τονίζει, «η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ φανερώνει μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής».

Αυτούσια η δήλωση

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν την περιοχή μας και εμπλέκονται χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ.

Διαβάστε επίσης: ΚΕ σε ΑΚΕΛ: Ιδεολογική εμμονή.. η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με συνθήματα

Η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ φανερώνει μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα.

Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν πρόθεση συμμετοχής υπό το καθεστώς παρατηρητή, για ένα θέμα που αφορά την Γάζα. Η χώρα μας αποτελεί το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή και επιπλέον έχει ήδη διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος.

Ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας επί σειράς ετών υπεύθυνης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ορθά συνεχίζεται.

Η θέση ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, δεν αναιρεί την υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενημερώνει έγκαιρα και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για τους στόχους και τις επιδιώξεις της.