Ξεκίνησε τη διαδικασία αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, για τον οποίο προέκυψε ασυμβίβαστο, η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκο Ηλία. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ηλία ανέφερε πως η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου ως Έφορος Εκλογής θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου Πάφου σύμφωνα με το άρθρο 38(4) του περί Δήμων Νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο Δημοτικός Σύμβουλος σε επιστολή που απέστειλε στην Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου αναφέρει πως αποδέχεται υπό διαμαρτυρία την παραίτηση του γιατί όπως εξηγεί κατά τη δική του κρίση αυτό δεν είναι νόμιμο και πως επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του.

Ο κ. Ηλία ξεκαθάρισε πως δεν έχει σημασία εάν είναι συμβασιούχος ή δεν είναι κάποιος συμβασιούχος.

Σημειώνεται πως το ζήτημα ασυμβίβαστου για Δημοτικό Σύμβουλο που κατέχει παράλληλα θέση εκπαιδευτικού λειτουργού προέκυψε στον Δήμο Πάφου, ενώ σχετική καταγγελία υποβλήθηκε τηλεφωνικώς στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών ο Νόμος δεν κάνει καμία διάκριση, επισημαίνοντας πως ασυμβίβαστο προκύπτει είτε πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό υπάλληλο είτε για εκπαιδευτικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Την θέση του Δημοτικού Συμβούλου αναμένεται να αναλάβει ο Ιωακείμ Αγαθαγγέλου ως ο επόμενος του κομματικού συνδυασμού με τον οποίο εκλέγηκε ο συγκεκριμένος παραιτηθείς Δημοτικός Σύμβουλος.

