Θέλουμε οι λύσεις που προτείνουμε στους αγρότες να είναι εφαρμόσιμες και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ Μαρία Παναγιώτου.

Νωρίτερα την Κυριακή οι αγροτικές οργανώσεις είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναβολή των κινητοποιήσεων που είχαν εξαγγείλει για τη Δευτέρα, μετά την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποίησαν με λειτουργούς των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπουργού. Την ανακοίνωση υπέγραφαν οι οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός και η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών (ΠΟΣ).

Αναφερόμενη στη διαμεσολαβητική πρόταση που υπέβαλε προς τις αγροτικές οργανώσεις, η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι η πρότασή της έχει καταγραφεί και υιοθετηθεί από τον ΚΟΑΠ, ο οποίος με τη σειρά του θα την επεξεργαστεί και θα την καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογήσει αυτή την πρόταση», σημείωσε.

Όπως εξήγησε στο ΚΥΠΕ η Μαρία Παναγιώτου, πρόκειται για μια μεσολαβητική εισήγηση, η οποία φαίνεται να δίνει κάποια διέξοδο στους καλλιεργητές ιδιωτικών τεμαχίων με πολλαπλούς ιδιοκτήτες και, όπως είπε, ικανοποίησε τις αγροτικές οργανώσεις.

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι η συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις έγινε σε τεχνοκρατικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι η ίδια δεν παρευρέθηκε στη συνάντηση, αλλά διευθέτησε τη διεξαγωγή της σε τεχνοκρατικό επίπεδο, επειδή αφορά σε «θέματα τεχνοκρατικής εφαρμογής».

«Αυτό που είναι βασική αρχή για μας και για τις οργανώσεις είναι οι αγρότες να παραμένουν προσηλωμένοι στην καλλιέργεια της γης και να μην σπαταλούν τον χρόνο τους σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό», τόνισε η Υπουργός Γεωργίας.

«Άρα όλες τις λύσεις που προτείνουμε και θέλουμε να εφαρμόσουμε για τους αγρότες πρέπει να τις συζητούμε μαζί τους, να βεβαιωνόμαστε ότι είναι εφαρμόσιμες και δεν δημιουργούν διοικητικό φόρτο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ