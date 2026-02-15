Δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα που «διακινούνται σκόπιμα για να τον πλήξουν», υποστηρίζει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, σε μήνυμα που ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» εναντίον του, ενώ λέει πως μέχρι σήμερα δεν έχει ερωτηθεί από την Αστυνομία για οποιοδήποτε ζήτημα.

Στην ανάρτησή του μιλά για «συμφέροντα» που «έχουν αποθρασυνθεί και συνασπιστεί» για να τον εξοντώσουν, όπως λέει, ενώ συνδέει τις καταγγελίες με «ναρκωτικά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πολλές άλλες παράνομες πράξεις» όσων «ενορχηστρώνουν» τις επιθέσεις.

Ακόμη, αναφέρεται σε προσπάθεια αποπροσανατολισμού «από το ρεζιλίκι του videogate και τις χρηματοδοτήσεις για την προεκλογική του Προέδρου το 2023 και το 2028 και με ανάμειξη του Ταμείου Στήριξης της Πρώτης Κυρίας».

Ζητά από τις αρχές να «τα ψάξουν όλα και ας με κατηγορήσουν με πραγματικά στοιχεία επιτέλους, και να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» όμως λέει πως αν στοχεύουν σε λαϊκή δίκη εναντίον του, είναι έτοιμος να απαντήσει δημόσια για οτιδήποτε. «Θα απαντήσω εμπεριστατωμένα για οτιδήποτε μου καταλογίζουν» προσθέτει.

