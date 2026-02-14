Τα παιδιά με καρκίνο είναι σύμβολα δύναμης και αξιοπρέπειας, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας ότι η αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου μάς υπενθυμίζει ότι ο αγώνας δεν είναι μάταιος, καθώς τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 80%.

Ο Υπουργός Υγείας χαιρέτισε, το απόγευμα του Σαββάτου, τη φιλανθρωπική εκδήλωση «ΜΑΖΙ – Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, Μια Φωνή, Μια Ελπίδα», αφιερωμένη στα παιδιά με καρκίνο, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, με αφορμή το τραγούδι «Μαζί», μια πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και μουσικού Στέλιου Μιχαηλίδη.

Όπως είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, η εκδήλωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, «ότι η ελπίδα δυναμώνει όταν είμαστε μαζί» και σημείωσε πως «η εκστρατεία, εμπνευσμένη από το τραγούδι ‘Μαζί’, αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής μας ευθύνης».

«Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας τη στηρίζει με περηφάνια, αναγνωρίζοντας τον βαθύ ανθρωπιστικό της χαρακτήρα», συνέχισε και τόνισε πως «τα παιδιά με καρκίνο είναι σύμβολα δύναμης και αξιοπρέπειας».

Η αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, είπε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, «μάς υπενθυμίζει ότι ο αγώνας αυτός δεν είναι μάταιος, καθώς τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 80% και η ελπίδα γίνεται πραγματικότητα μέσα από την έγκαιρη διάγνωση, τη σύγχρονη θεραπεία και τη συνεχή έρευνα».

Διαβεβαίωσε, εξάλλου, ότι η Πολιτεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, «με ένα σύστημα υγείας προσβάσιμο, ποιοτικό και ανθρώπινο».

Τέλος, ευχαρίστησε τον Στέλιο Μιχαηλίδη, τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και όλους όσοι συνέβαλαν «σε αυτήν την αλυσίδα αγάπης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Πενηνταέξ, είπε πως, «εδώ και 28 χρόνια ο Σύνδεσμος ‘Ένα Όνειρο Μια Ευχή’ και η πανστρατιά των εθελοντών που συναποτελούν αυτόν τον όμορφο Σύνδεσμο, στέκονται δίπλα από αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Κάλεσε όλους να αναλογιστούν τι σημαίνει να έχουμε την υγεία μας, «την οποία πρέπει να προστατεύουμε και να εκτιμούμε», υποδεικνύοντας ότι κάποια παιδάκια βρίσκονται σε ένα θάλαμο και παλεύουν για τη ζωή τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι είστε όλοι μαζί μας γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο παιδιά της διπλανής πόρτας, είναι όλων μας τα παιδιά αυτά και πρέπει να τα σκεφτόμαστε και τους γονείς, που έχουν τον δικό τους Γολγοθά και σταυρό να σηκώσουν», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο «για όσα άλλα χρόνια χρειαστούν και μέχρι να έρθει η άγια ώρα που θα διαλύσουμε αυτόν τον Σύνδεσμο, αφού πρώτα διαλύσουμε αυτήν την ασθένεια που ταλανίζει ολόκληρο τον πλανήτη».

Πέραν από την παρουσίαση του τραγουδιού, που ερμηνεύουν ο Βύρωνας Γιώρκας και η Στέλλα Ηροδότου, στην εκδήλωση συμμετείχαν σχολές χορού, παιδικές χορωδίες, ορχήστρες, τραγουδιστές, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ηθοποιοί και άλλοι, δημιουργώντας ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο, με έντονο κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ