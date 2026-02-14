Ευθυγραμμισμένος στο πνεύμα των ημερών και της Eurovision με το «Jalla της Antigonis, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε με βιντεάκι για το θέμα της πράσινης φορολογίας σημειώνοντας τα ακόλουθα:



«Θα πληρώνουμε τζι' άλλα τζι' άλλα, τζαι μιλώ για τις πράσινες φορολογίες.

Θυμάστε που προειδοποιήσαμε ότι θα έρθει η Κυβέρνηση και θα μας βάλει τις φορολογίες, τις λεγόμενες πράσινες; Έρχεται τώρα και υποχρεώνει τους δήμους να βάλουν νέες φορολογίες για ένα πρόγραμμα για το οποίο δεν μερίμνησε, ούτε αυτή ούτε η προηγούμενη Κυβέρνηση, να υπάρχουν οι υποδομές ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Επομένως, όλοι εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες θα πληρώνουμε περισσότερα για τα σκουπίδια μας, αλλά δεν θα υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό όφελος για την Κύπρο, επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες υποδομές.

Καλούμε την Κυβέρνηση να μην επιβάλει πράσινες φορολογίες, γιατί η ακρίβεια είναι μεγάλη και το βάρος θα γίνει ακόμη πιο δυσβάσταχτο για τους φορολογούμενους πολίτες.





