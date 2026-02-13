Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας χαράζει την πορεία προς μία ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο κοινωνική Ευρώπη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που δεν αφήνει κανένα πίσω, τόνισε την Παρασκευή η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, στην εισαγωγική της τοποθέτηση κατά τη δεύτερη συνεδρία της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ (EPSCO) την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την κ. Παπαέλληνα, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη μέσω της πρόσβασης σε βασικές και ποιοτικές υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τα άτομα που βιώνουν φτώχεια ή βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

«Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις επιζήμιες συνέπειες της φτώχειας και επιθυμεί να αναλάβει δράση, αναπτύσσοντας περαιτέρω πολιτικές και πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για την εξάλειψη της φτώχειας στην Ένωση», σημείωσε.

Η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και τις ποιοτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητο να διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω μέσα από τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας, ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας πως είναι επιτακτική η προστασία των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και η στήριξη όσων βιώνουν φτώχεια ή βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, αναπτύσσοντας τους απαραίτητους μηχανισμούς που θα αποτρέπουν την περιθωριοποίηση και τη διολίσθηση στη φτώχεια στο μέλλον. «Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε στη διακοπή του φαύλου κύκλου της διαγενεακής μετάδοσης της φτώχειας και να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της ζωής», συμπλήρωσε.

Προσέθεσε ότι οι κοινωνικές επενδύσεις, όπως οι ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι προσβάσιμες και εξατομικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, η ενίσχυση της εγγύησης για το παιδί και η αναβάθμιση της μακροχρόνιας φροντίδας μέσω της κοινωνικής συνοχής και ολοκληρωμένων πολιτικών αποφέρουν κοινωνικές και οικονομικές αποδόσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Είπε επίσης ότι μέσω των κοινωνικών επενδύσεων θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

«Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας χαράζει την πορεία προς μία ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο κοινωνική Ευρώπη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που δεν αφήνει κανένα πίσω», επεσήμανε ακολούθως.

«Η επιτυχία της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας θα εξαρτηθεί από τη συλλογική μας δέσμευση και την ικανότητά μας να μετατρέψουμε τις πολιτικές φιλοδοξίες σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες», ανέφερε η Υφυπουργός. Σημείωσε, τέλος, πως προσβλέπει στην ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το πώς η Στρατηγική μπορεί να επιταχύνει τη μείωση της φτώχειας και σε ποιους τομείς εντοπίζονται οι πιο επείγουσες ανάγκες, αλλά και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες παρέχουν παράλληλα στα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις την απαραίτητη υποστήριξη.

