Την τέταρτη ομάδα υποψήφιων για τις Βουλευτικές εκλογές παρουσιάζει η ΔΗΠΑ.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για πρόσωπα που συνδυάζουν εμπειρία, τεκμηριωμένη γνώση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Παρουσίαση της τέταρτης ομάδας υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2026 με πρόσωπα που συνδυάζουν εμπειρία, τεκμηριωμένη γνώση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Παράταξής μας, προχωρώντας σήμερα στην τέταρτη κατά σειρά ομάδα. Η σταδιακή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων μας εντάσσεται σε μια οργανωμένη, διαφανή και μεθοδική διαδικασία, η οποία αναδεικνύει το εύρος, την ποιότητα και την πολυσυλλεκτικότητα του ψηφοδελτίου μας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026.

Σήμερα παρουσιάζουμε 3 ακόμη υποψηφίους, προερχόμενους από τον χώρο της εργασίας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς. Πρόκειται για πρόσωπα που δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα θεωρητικά, αλλά τα βιώνουν καθημερινά μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους διαδρομή. Φέρνουν μαζί τους πολύτιμη εμπειρία, τεκμηριωμένη γνώση, επαγγελματική επάρκεια και ουσιαστική ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Αριστίνδην Υποψήφιοι, προσωπικότητες με αναγνωρισμένο έργο και δημόσια παρουσία, οι οποίες επιλέγουν να συμπορευθούν με την Παράταξή μας. Η συμμετοχή τους ενισχύει το ψηφοδέλτιο με κύρος, αξιοπιστία και τεχνογνωσία, διευρύνοντας τον δημόσιο διάλογο με νηφαλιότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, τα έμπειρα και δοκιμασμένα στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τον αγώνα για την προάσπιση των αρχών, των αξιών και των προγραμματικών μας θέσεων, με σταθερό προσανατολισμό στο δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το ψηφοδέλτιό μας αποτυπώνει την κοινωνία της Κύπρου όπως πραγματικά είναι: σύνθετη, δημιουργική, απαιτητική και με υψηλές προσδοκίες. Συνδυάζει ανανέωση και εμπειρία, γνώση και πράξη, πολιτική ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία. Δεν επενδύει σε εύκολες υποσχέσεις ούτε σε συνθήματα χωρίς περιεχόμενο. Αντιθέτως, καταθέτει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις καθώς και ένα σαφές σχέδιο για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, μια οικονομία πιο ανθεκτική και μια κοινωνία πιο δίκαιη.

1. Ηλιάνα Κλεάνθους – Χειρούργος Οδοντίατρος – Αριστίνδην Επαρχία Λεμεσού

2. Θάνος Χρυσάνθου – Φιλόλογος – Αριστίνδην Επαρχία Πάφος

3. Ευκλείδης Αμβροσιάδης – Επιχειρηματίας - Δημοτικός Σύμβουλος – Επαρχία Πάφος