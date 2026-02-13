Ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αιχμάλωτοι πολέμου αλλά και το γεγονός ότι 52 χρόνια μετά απουσιάζει ένα δομημένο και συνολικό πλαίσιο στήριξης όσων ατόμων βίωσαν την αιχμαλωσία το 1974, είτε ως στρατεύσιμοι είτε ως άμαχοι, συζήτησαν, κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, αναφέρθηκαν, για παράδειγμα, από πλευράς του Συνδέσμου η ανάγκη για ορθή τήρηση του μητρώου που αφορά τους αιχμάλωτους του πολέμου καθώς και η υπαγωγή τους στη μειωμένη διατίμηση της ΑΗΚ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στη «συνέπεια με την οποία το ΑΚΕΛ προσεγγίζει όλα τα ζητήματα που τίθενται από τις οργανώσεις των αιχμαλώτων πολέμου, των παθόντων και των αναπήρων του πραξικοπήματος και της εισβολής» προστίθεται.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε, όλα όσα τέθηκαν θα οδηγηθούν προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ώστε να δρομολογηθούν λύσεις.

Από μέρους του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Βάσος Χρίστου, ο Γραμματέας, Κύπρος Γιαννή και ο Βοηθός Γραμματέας, Νίκος Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ