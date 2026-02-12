Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΟΗΕ και για το Κυπριακό και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας μίλησε ο Βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου στην Κοινοβουλευτική Ακρόαση 2026 με θέμα «Κοινοβούλια και Ηνωμένα Έθνη: Αποτελεσματικότεροι μαζί, προς Όφελος των Πολιτών» που άρχισε την Πέμπτη στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «80 χρόνια ΟΗΕ: Ανανέωση εμπιστοσύνης και σκοπού μέσω συνεργασίας και συνέργειας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη απουσία προόδου στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος, παρά τις δεσμευτικές αποφάσεις και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδεικνύει τη βασική αδυναμία του πολυμερούς συστήματος, όταν το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις. Ιδιαίτερα για τα μικρά κράτη, σημείωσε, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί υπαρξιακή αναγκαιότητα, όχι απλά πολιτική επιλογή.

Ο Κύπριος Βουλευτής είπε ότι ο ΟΗΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τρεις κύριες προκλήσεις: το χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και υλοποίησης, την ασυνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η οποία όπως υπογράμμισε υπονομεύει άμεσα τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος, καθώς και τη διάσταση μεταξύ των πολυμερών θεσμών και των πολιτών που καλούνται να υπηρετήσουν.

Υποστήριξε ότι το Σύμφωνο για το Μέλλον μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του ΟΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστική ανάληψη ευθύνης και διάθεση για δράση πέρα από πολιτικές διακηρύξεις.

Ο κ. Νεοφύτου πρόσθεσε ότι μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της υποχρεωτικής λογοδοσίας των κυβερνήσεων για τις δεσμεύσεις τους έναντι του ΟΗΕ αλλά και της δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη διαφάνεια και να επανασυνδέσουν τους πολίτες με την πολυμερή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι, για χώρες όπως η Κύπρος, η εύρυθμη λειτουργία του πολυμερούς συστήματος προϋποθέτει συνέπεια, νομιμότητα και απτά αποτελέσματα. Τόνισε τέλος ότι, η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς τον ΟΗΕ δεν απαιτεί νέες δεσμεύσεις, αλλά πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ενεργή συνεργασία με τα κοινοβούλια, βασισμένη στη λογοδοσία και τον σεβασμό προς τους πολίτες.

