Στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, στην ατζέντα της συνόδου βρέθηκε η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Ρωσίας κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών της χώρας, οι οποίες καταδεικνύουν την αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης των ουκρανικών δυνατοτήτων αεράμυνας.

Όπως αναφέρεται, οι Υπουργοί συζήτησαν την περαιτέρω συνεργασία με την Ουκρανία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και επιλογές χρηματοδότησης, με έμφαση στο άτοκο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ενίσχυση τόσο των αμυντικών όσο και των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνόδου εξετάστηκαν επίσης η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, η αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η περαιτέρω στήριξη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMAM), σε συντονισμό με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής υποδομής.

Όπως αναφέρεται, η σύνοδος περιλάμβανε επίσης συζήτηση για τις προοπτικές του 2026, με έμφαση στην ανάγκη προσαρμογής της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στις ταχέως εξελισσόμενες διεθνείς συνθήκες και στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει βασική προτεραιότητα για την ασφάλεια της ΕΕ, τονίζοντας τη σημασία μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης που περιλαμβάνει στρατιωτική υποστήριξη, ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και τη συνέχιση της αποστολής EUMAM, καθώς και τη συζήτηση για μελλοντικές ρυθμίσεις ασφάλειας.

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε επίσης στο μότο της Κυπριακής Προεδρίας «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ενεργεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής αυτονομίας με αξιόπιστες επιχειρησιακές και βιομηχανικές δυνατότητες, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Κύπρος, ως ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα συμβάλει ενεργά στις ευρωπαϊκές εργασίες για τη διατήρηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής δράσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ