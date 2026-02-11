Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία πληροφορήθηκε ότι τον Σεπτέμβριο 2027 αναμένεται να λειτουργήσει η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λάρνακα. Την ίδια ώρα, εξέφρασε ικανοποίηση και για τις συνολικά 500 νέες φοιτητικές κλίνες που θα έχει στη διάθεσή του το ΤΕΠΑΚ μέχρι το 2027.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, εξέφρασε ικανοποίηση για όσα εμπεριέχονται στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για την επέκτασή του στη Λάρνακα και για τα νέα προγράμματα σπουδών.

Αναφερόμενος στις νέες φοιτητικές κλίνες που θα έχει στη διάθεσή του το ΤΕΠΑΚ το επόμενο διάστημα (150 το καλοκαίρι του 2026 και 350 το 2027), ο κ. Κάρουλλας έκανε λόγο για «μία σημαντικότατη ένεση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα για τους φοιτητές». Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι εισηγήθηκε στο ΤΕΠΑΚ να δώσει κίνητρα για συγκατοίκηση των φοιτητών του, ώστε να γίνεται επιμερισμός του ενοικίου.

Παράλληλα, είπε ότι εξέφρασε το πάγιο αίτημά του για τη δημιουργία νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, σημειώνοντας ότι «αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην παιδεία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη νέα γενιά». Ακόμη, επεσήμανε ότι «πρέπει και μπορεί να αρχίσει η επεξεργασία του ζητήματος, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι αναπτυξιακές και δημοσιονομικές δυνατότητες σχετικά με το εν λόγω θέμα».

«Στηρίζουμε μία τεκμηριωμένη, οργανωμένη και ρεαλιστική προοπτική ίδρυσης σχολής με σαφή πάντοτε ακαδημαϊκό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για το άνοιγμα της σχολής του ΤΕΠΑΚ στην πόλη του Ζήνωνα, σημειώνοντας ότι «ένα διαχρονικό αίτημα της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ικανοποιείται, παίρνει σάρκα και οστά».

«Αναμένουμε να προχωρήσουν τα έργα και το 2027 οι πρώτοι φοιτητές να φοιτήσουν στην πόλη μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο άνοιγμα δύο τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λάρνακα, ο κ. Αλαμπρίτης είπε ότι ο στόχος είναι να λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2026, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρουμε».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, εξέφρασε ικανοποίηση επειδή στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ που κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας συμπεριλαμβάνονται κονδύλια για τη χρηματοδότηση των κτηρίων και την πρόσληψη προσωπικού της σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα.

Σε σχέση με την προσπάθεια για λειτουργία δύο τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη Λάρνακα (Ψυχολογίας και Ναυτιλίας) τον Σεπτέμβριο του 2026, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι «πιέζουμε προκειμένου να βρεθεί λύση στο στεγαστικό θέμα».

Επιπλέον, σημείωσε ότι στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες του Δήμου Αθηένου μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στον Δήμο Αθηένου. Πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί από την Υπουργό Παιδείας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα λυθεί το κτηριακό θέμα της Κτηνιατρικής Σχολής.

Παράλληλα, είπε ότι έχει υποβάλει πρόταση ενώπιον του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Αθηένου για αξιοποίηση του κτηρίου του Ιατρικού Κέντρου της Αθηένου, ώστε να μετατραπεί σε Ιατρική Σχολή, δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή από κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ υπάρχουν τα πρώτα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία της νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, προσθέτοντας ότι έθεσε ξανά το ζήτημα της ίδρυσης της Γεωπονικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Σολέας-Μαραθάσας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου.

Επιπρόσθετα, εξέφρασε χαρά για την παράδοση των πρώτων 150 φοιτητικών κλινών στην περιοχή Βερεγγάρια στα Πολεμίδια στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2026, προσθέτοντας ότι οι υπόλοιπες 350 κλίνες θα παραδοθούν το 2027. Σημειώνοντας ότι εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα επιχορήγησης ενοικίου στους φοιτητές που δεν μπορούν να πάρουν φοιτητικές κλίνες, ο κ. Τρυφωνίδης είπε πως χίλιοι φοιτητές είτε θα έχουν τη δική τους φοιτητική κλίνη το 2027 είτε θα επιχορηγούνται μερικώς.

Ανέφερε, ακόμη, ότι εισηγήθηκε στο ΤΕΠΑΚ να συνεχίσει την προσπάθεια για ικανοποίηση των αναγκών για φοιτητικές κλίνες, προσθέτοντας ότι «θα συμβάλουμε αποφασιστικά σε αυτό το θέμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ